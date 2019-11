Quais times foram rebaixados mais cedo no Brasileirão Série A?

Avaí de 2019 entra na lista das quedas com maior antecedência na era dos pontos corridos; veja os números

Pois é, o Avaí de 2019 ficou perto de conseguir uma proeza e fazer história no Campeonato Brasileiro: a de clube rebaixado com maior antecedência. Com a passagem para a Série B 2020 já assinada ao final da 33ª rodada, a equipe catarinense foi rebaixada com cinco jogos de antecedência.

Mas, se não foi o Avaí o rebaixado mais "adiantado", quem foi? Esse "recorde", muito difícil de ser batido, ficou com o de 2007, dono de uma das piores campanhas da história do Brasileirão.

Com 17 pontos em 38 partidas, a equipe potiguar conquistou apenas quatro vitórias naquele ano e foi rebaixado com sete jogos de antecedência, ao fim da 31ª rodada, após derrota para o . Desde então, nenhum outro time chegou nessa marca.

O Paraná de 2018 e o de 2013, no entanto, chegaram perto. Ambas equipes foram rebaixadas após o fim da 32ª rodada, com uma vitória do Sport sobre o Ceará, para os paranistas, e uma goleada de 5 a 0 aplicada também pelo , para os pernambucanos.

Várias camisas fortes do nosso futebol já caíram com alguma antecedência, como o , o Sport e o . Veja todas as equipes que já caíram com mais de três jogos adiantados:

EQUIPE ANO RODADAS DE ANTECEDÊNCIA JOGO DECISIVO América-RN 2007 7 rodadas América-RN 0 x 1 Atlético-MG (13/10/2007) Náutico 2013 6 rodadas Atlético-MG 5 x 0 Náutico (02/11/2013) Paraná 2018 6 rodadas Sport 1 x 0 Ceará (05/11/2018) Avaí 2019 5 rodadas 0 x 0 Avaí (18/11/2019) 2012 4 rodadas Atlético-GO 0 x 2 (04/11/2012) Grêmio 2004 3 rodadas Grêmio 3 x 3 Atlético-PR (28/11/2004) 2006 3 rodadas 1 x 0 Cruzeiro (12/11/2006) Santa Cruz 2006 3 rodadas Santa Cruz 0 x 3 (12/11/2006) Sport 2009 3 rodadas 2 x 2 Sport (11/11/2009) Grêmio Prudente 2010 3 rodadas Atlético-PR 2 x 1 Grêmio Prudente (14/11/2010) 2012 3 rodadas Figueirense 1 x 1 Sport (11/11/2012) Santa Cruz 2016 3 rodadas 1 x 0 Santa Cruz (16/11/2016) 2016 3 rodadas América-MG 0 x 1 (16/11/2016)

*Se não pontuar na 34ª rodada, a pode se juntar a essa lista dependendo de uma combinação de resultados.