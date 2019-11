Quais times do Brasileirão estarão desfalcados nesta Data Fifa?

Com Kannemann, Soteldo, Gómez e Guerrero, seleções sulamericanas desfalcam clubes do Brasileirão nesta próxima data Fifa

E o problema da data Fifa continua afetando equipes brasileiras. Depois da CBF ter prometido não colocar rodadas do Brasileirão em dias que conflitem com a data Fifa, mas tê-las colocado no dia seguinte, a 33ª rodada do campeonato será mais uma evidência do porquê que é necessário uma reforma no calendário do futebol brasileiro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

18 jogadores considerados importantes (daqueles que tem pelo menos um minuto no campeonato) desfalcarão as equipes que pagam os seus salários nesta próxima rodada: clubes que brigam pelo título, por uma vaga na Libertadores ou contra o rebaixamento estarão sem alguns de seus principais jogadores.

O , tentando alcançar o líder , o que já é uma tarefa quase impossível, estará desfalcado de um de seus jogadores mais constantes: o paraguaio Gustavo Gómez. Contra o , na Fonte Nova, o clube não contará com sua dupla de zaga titular, ao passo que o Bahia não terá Artur, convocado para a seleção olímpica.

Na briga pelo Libertadores, quase todos os clubes tem desfalques importantes: o perderá Soteldo e Derlis González no San-São, enquanto o não contará com Antony. No Parque São Jorge, Pedrinho e Bruno Mendez não estarão na delegação que recebe o .

Falando do Inter, também teremos problemas nos pampas gaúchos: o não terá Paolo Guerrero, enquanto que o estará desfalcado do zagueiro Walter Kannemann, além do meiocampista Matheus Henrique.

O , o e o também terão mais um obstáculo na luta contra o rebaixamento: Caio Henrique desfalcará o , na seleção olímpica; Gatito não jogará pelo , e o estará desfalcado de três jogadores: Guga, Ramón Martinez e Otero.

Até mesmo na haverão desfalques, já que o goleiro Ivan, grande destaque da e especulado em vários clubes da primeira divisão, foi conovcado por André Jardine para a sua seleção olímpica.

Confira a lista completa dos desfalques no Brasileirão:

Olímpica

Ivan (Ponte Preta: tem três jogos no período)

Phelipe (Grêmio: joga contra o Flamengo, domingo, às 17h)

Anderson ( -PR: joga contra o Botafogo, domingo, às 18h)

Guga (Atlético-MG: joga contra o Fluminense, sábado, às 19h)

Caio Henrique (Fluminense: joga contra o Atlético-MG, sábado, às 19h)

Walce (São Paulo: joga contra o Santos, sábado, às 17h)

Matheus Henrique (Grêmio: joga contra o Flamengo, domingo, às 17h)

Bruno Guimarães ( : joga contra o Botafogo, domingo, às 18h)

Pedrinho ( : joga contra o Internacional, domingo, às 18h)

Antony (São Paulo: joga contra o Santos, sábado, às 17h)

Artur (Bahia: joga contra o Palmeiras, domingo, às 16h)

Seleção Uruguaia

Bruno Méndez (Corinthians: joga contra o Internacional, domingo, às 18h)

*De Arrascaeta, do Flamengo, foi cortado por lesão.

Seleção

Kannemann (Grêmio: joga contra o Flamengo, domingo, às 17h)

Seleção Paraguaia

Gatito Fernández (Botafogo: joga contra o Athletico-PR, domingo, às 18h)

Gustavo Gómez (Palmeiras: joga contra o Bahia, domingo, às 16h)

Ramón Martinez (Atlético-MG: joga contra o Fluminense, sábado, às 19h)

Derlis González (Santos: joga contra o São Paulo, sábado, às 17h)

Seleção Venezuelana

Rómulo Otero (Atlético-MG: joga contra o Fluminense, sábado, às 19h)

Yeferson Soteldo (Santos: joga contra o São Paulo, sábado, às 17h)

Seleção Peruana