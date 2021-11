Quais times da Série C garantiram o acesso para a Série B do Brasileirão de 2022?

A Série C do Campeonato Brasileiro está em sua reta final e nós já vamos descobrindo quais serão as equipes classificadas para a final da competição (e as quatro que irão jogar a Série B em 2022).

Após dois quadrangulares finais com várias torcidas sonhando com o acesso, temos três dos quatro times promovidos já definidos. A última vaga será decidida neste domingo (7), quando o Novorizontino recebe o Manaus. O vencedor do confronto sobe para a segunda divisão. No caso do empate, a vaga fica com os paulistas.

Além disso, também vai surgindo a definição acerca de quem estava na Série B e jogará a terceira divisão no ano seguinte. Confira todas as informações.

Quais times subiram para a Série B de 2022?

O primeiro time classificado para jogar a Série B em 2022 foi o Tombense. A equipe do interior de Minas Gerais garantiu a primeira posição no Grupo D com vitória por 2 a 1 sobre o Manaus e irá jogar a segunda divisão de forma inédita.

Nossa trajetória ao longo desses anos.



✅2009: 3ª divisão do Campeonato Mineiro

✅2012: 2ª divisão do Campeonato Mineiro

✅2013: 1ª divisão do Campeonato Mineiro

✅2014: Série D

✅2015: Série C

✅2022: Série B#VamosTombense — Tombense F.C. (@TTombense) October 31, 2021

Um dia depois, outra equipe do interior garantiu sua vaga para a Série B: o Ituano voltará a jogar a segunda divisão do futebol brasileiro após 14 anos fora da segundona. Os paulistas tem campanha praticamente perfeita no Grupo C e o melhor desempenho no geral.

SE NÃO FOR SOFRIDO, NÃO É LONDRINA!! NÓS VOLTAMOS!!

Já o terceiro time promovido pode ser considerada uma equipe de mais peso: o Criciúma, campeão da Copa do Brasil de 1991 e com 13 participações na elite, derrotou o Paysandu, contou com vacilo do Botafogo-PB e conseguiu a penúltima vaga.

Fácil não foi e nunca será! Mas lutamos até o fim, até o último minuto em busca do objetivo que era nosso e de toda #TorcidaCarvoeira🖤💛 Comemora torcedor, VOLTAMOS 💪🐯 pic.twitter.com/glYarKzpJv — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) November 6, 2021

A quarta vaga e última vaga para a Série B de 2021 está entre dois times: o Grêmio Novorizontino, do interior paulista, recebe o Manaus, do norte do país, e quem vencer na última rodada estará na segunda divisão em 2022. No caso de empate, a vaga fica com o Tigre do Vale.

E quem vai cair para a Série C em 2022?

Também já temos, por outro lado, um dos quatro rebaixados da Série B 2021 e que irão irão jogar a terceirona na próxima temporada.

Trata-se do Brasil de Pelotas. Após seis temporadas consecutivas na segunda divisão, o time gaúcho não fez uma boa campanha e acabou rebaixado por antecipação.

Nosso hino diz: "Avante, com todo o Esquadrão", mas a história do Brasil repete a vida da maioria de nós. Talvez venha justamente daí o amor que o clube desperta no coração de tantos. pic.twitter.com/mxPtyXDlcQ — GE Brasil (@GEBrasilOficial) November 3, 2021

As outras três vagas ainda estão em aberto, mas alguns times já vão ficando para trás: o Confiança, com 31 pontos, não pode mais perder no campeonato ou estará rebaixado. Já o Vitória, com 34, também vive situação dramática e está na 18ª colocação.

O 17º de momento é o Londrina, mas Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Remo, Brusque, Cruzeiro e Vila Nova ainda estão ativamente lutando contra a degola.