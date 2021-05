Quais sites de apostas aceitam cartão de crédito? Veja por que utilizar essa forma de pagamento hoje

O cartão de crédito é talvez o principal meio de pagamento do mundo hoje em dia – e também pode ajudar você nas apostas esportivas; veja como

Quem não se lembra a primeira vez na vida em que usou o famoso cartãozinho magnético de plástico? Pode ser que você não se lembre deste momento específico, mas garanto que a sensação de poder é a mesma, não é? O cartão de crédito conquistou o mundo há décadas, é bem verdade, mesmo que hoje tenha de concorrer com meios de pagamentos mais modernos.

Mas você sabia que essa modalidade ainda é essencial para apostadores esportivos, sejam eles iniciantes ou profissionais? Fique por dentro de algumas informações sobre essa popular e tradicional forma e quais são os sites de apostas que aceitam cartão de crédito.

O que você vai ver neste artigo?

O que é cartão de crédito?

Como é um cartão de crédito?

Cartão de crédito tem limite?

É seguro utilizar cartão de crédito em um site de apostas?

Como fazer apostas esportivas e pagar com cartão de crédito?

Pontos positivos e negativos do cartão de crédito

Os 5 melhores sites de apostas que aceitam cartão de crédito

O que é cartão de crédito?

Criado há mais de sete décadas, o conhecidíssimo cartão de crédito faz parte da vida das pessoas assim como uma peça de roupa. Apesar do objeto ser artigo de luxo durante os seus primeiros anos de criação, nos dias de hoje ele é um dos mais populares métodos de pagamento. E, no mercado das apostas esportivas, não seria diferente, não é mesmo? É através do cartão que muitos apostadores, sejam eles iniciantes ou experientes, pagam suas apostas.

Como é um cartão de crédito?

É bem provável que você tenha visto um por aí, não é mesmo? Na parte frontal do cartão de crédito consta o nome do titular, o número do cartão, data de validade e um chip. Já na parte de trás, é possível encontrar o código de segurança do produto, além da tarja magnética, hoje em dia pouco usada.

Cartão de crédito tem limite?

Como tudo na vida, sim! Imaginando que ficaria apostando como se não houvesse amanhã? Em todo cartão de crédito existe um limite de gastos, que é estabelecido através do banco do usuário que pode, eventualmente, utilizá-lo junto a uma casa de apostas. A cada mês esse valor se altera devido aos pagamentos das faturas.

É seguro utilizar cartão de crédito em um site de apostas?

Com certeza. Grande parte das casas de apostas esportivas de credibilidade se preocupam em demasia com a segurança do seu respectivo usuário. Isto é, um sistema de segurança virtual é usado para que se permita a comunicação criptografada entre site e o navegador usado pelo apostador. Logo, as informações são conservadas de forma sigilosa.

Como fazer apostas esportivas e pagar com cartão de crédito?

É muito simples e seguro depositar em sites de apostas esportivas. A prática lembra e muito quando você faz uma compra pela internet. Veja a seguir o passo a passo para pagar suas apostas online com cartão de crédito:

Encontre um site de apostas esportivas que preferir e registre-se;

Após criar a conta, clique em “cartão de crédito” como método de pagamento;

Escolha o valor para depósito;

Preencha os dados do cartão, como nome, número, data de validade e código de segurança;

Após confirmação, o valor colocado ficará disponível em sua conta em instantes;

Pontos positivos e negativos do cartão de crédito

Assim como o acessível boleto, a clássica transferência bancária e a moderna carteira virtual, a forma de pagamento mais utilizada pelos apostadores é o cartão de crédito. Por ser um processo que fornece muita segurança e agilidade, efetuar pagamentos com cartão se torna a preferência entre apostadores, amadores ou profissionais. Contudo, é necessário frisarmos alguns prós e contras do método. Confira:

Pontos positivos

Mais artigos abaixo

Facilidade;

Rapidez;

Facilidade em transações com moeda estrangeira;

Disponibilidade;

Prêmios;

Pontos negativos

Taxas;

Tempo para aprovação de crédito;

Compartilhamento de dados;

Quais são os cinco melhores sites de apostas que aceitam cartão de crédito?

É bem provável que você já tenha utilizado alguma vez na vida um cartão de crédito, não é mesmo? A forma de pagamento é um dos métodos mais tradicionais no país e no mundo, só perdendo, claro, para o dinheiro vivo. Muito seguro e popular, a grande maioria dos apostadores costumam utilizar o serviço para realizar depósitos.

É neste sentido que a Betfair, maior bolsa esportiva do mundo, costuma oferecer bônus de boas-vindas para novos usuários e aceita a clássica forma de pagar. Outros quatro sites de apostas também aceitam, são eles: