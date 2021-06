Quais serão as mudanças da seleção brasileira contra a Venezuela, pela Copa América?

Técnico Tite promoverá o retorno de Alisson no gol, além de mais duas mudanças em relação a equipe que venceu o Paraguai

A seleção brasileira fará a sua estreia na Copa América contra a Venezuela neste domingo (13), às 18h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com algumas mudanças na equipe titular que venceu o Paraguai na última rodada das Eliminatórias.

No gol, Alisson retorna no lugar de Éderson, enquanto Renan Lodi e Lucas Paquetá entram na vaga de Alex Sandro e Roberto Firmino, respectivamente.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Já Casemiro, um dos principais nomes de confiança do técnico Tite, assume novamente a braçadeira de capitão.

"Não modifica colocar cinco jogadores em uma fase ofensiva. Pode ser o Lodi em uma amplitude lateral, pode ser o Alex Sandro. Quem mais tem essa característica é o Lodi. Quem tem principalmente o primeiro tero é o Alex Sandro. E o que o Alex Sandro te dá? A possibilidade de o meio-campista jogar mais adiantado e ser o quinto homem. Aí você tem dois jogadores de lado: Gabriel Jesus, Richarlison, Cebolinha, Vinicius Junior... dois meias e um atacante. Continuam cinco na fase ofensiva. Modifica com um lateral e pode ser com um meia. A estrutura permanece a mesma, com equilíbrio nesse aspecto.", afirmou Tite.

Mais artigos abaixo

Confira a provável escalação do Brasil: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus, Richarlison e Neymar.

Embalada com sete vitórias consecutivas, o Brasil não sabe o que é perder desde novembro de 2019 quando foi derrotada pela Argentina por 1 a 0.