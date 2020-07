Quais são os treinadores mais vezes campeões com o Flamengo?

Jorge Jesus empatou com Flávio Costa como o segundo maior vencedor com o Rubro-Negro

Ao ser campeão carioca na última quarta-feira (15), Jorge Jesus se tornou, ao lado de Flávio Costa, o segundo treinador com mais títulos oficiais pelo . Ao todo são cinco conquistas, apenas uma atrás de Carlinhos, o maior vencedor à frente da equipe carioca. O português já deixou para trás o "time dos quatro", de Cláudio Coutinho e Paulo César Carpegiani.

A um passo de se igualar à Carlinhos, Jorge Jesus - o único estrangeiro entre os maiores cinco vencedores - conseguiu um feito mais impressionante, conquistou os cinco títulos em pouco mais de ano no comando técnico do . Este era o que faltava para Jesus, depois de nacionais e internacionais, só faltava ganhar um regional, como ele mesmo disse após o jogo: "Nosso objetivo era vencer esse troféu, o último que faltava, principalmente eu que nunca ganhei um estadual". Para completar, o português tem ainda uma , que representa o primeiro turno do Carioca.

Carlinhos, logo à frente, também foi campeão nas três categorias, enquanto Flávio Costa, com os mesmos cinco títulos de Jesus, conquistou apenas o durante suas três passagens pelo clube da Gávea.

Há cinco anos nos deixava o nosso ídolo Carlinhos Violino. Obrigado por tudo. Saudades eternas. 🙏 ❤️🖤 #CRF



📸 Divulgação / Flamengo pic.twitter.com/CcOd8Kxkl1 — Flamengo (@Flamengo) June 22, 2020

Um pouco atrás, com quatro conquista, estão Paulo César Carpegiani e Cláudio Coutinho. O primeiro, por muitos é considerado um dos grandes vencedores à frente do clube, depois de conquistar Carioca, Brasileiro, Libertadores e Mundial, os quatro títulos mais almejados de qualquer time carioca. Coutinho, por sua vez, não teve conquistas internacionais, mas foram três cariocas e uma Libertadores entre o final dos anos 1970 e começo dos 80.

Se permanecer no Flamengo, apesar dos rumores de que tem engatilhada a ida para o Benfica, Jorge Jesus pode, ainda nesta temporada, se igualar à Carlinhos, ou até mesmo passá-lo, de forma que, em menos de dois anos, se torne o treinador com mais títulos oficiais com o Rubro-Negro.

Veja as conquistas de cada um: