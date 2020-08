Quais são os times do Brasileirão com melhor média de gols por jogo em 2020?

No cálculo que leva em conta a relação de número de gols e quantidade de jogos, os rubro-negros encabeçam a lista

A Série A do Brasileirão 2020 já está caminhando a todo vapor. Os 20 times da elite do futebol brasileiro passaram por um longo e peculiar começo de temporada, com a extensão dos estaduais devido à pandemia do novo coronavírus. Agora, com os estaduais já decididos, os times dão seus primeiros passos na competição nacional mais importante.

Depois da campanha memorável feita pelo em 2019, vários times se reforçaram e melhoraram seus elencos com a intenção de bater o atual campeão, que mudou de técnico e ainda está se adaptando ao novo estilo de jogo.

A Goal traz para você os times com melhor média de gols no ano de 2020, em todas as competições oficiais, sem contar amistosos.

Mais times

Curiosamente, um trio rubro-negro domina as posições mais altas do pódio: o Atlético Goianiense vem em primeiro com uma média de 1,93 gol por jogo, em seguida vem o Flamengo, com 1,88 tentos por partida e em terceiro o Paranaense, com 1,75.

Veja a lista completa dos times com as melhores médias de gols no ano de 2020.

Um caso que chama a atenção é o do . O time carioca lidera o Brasileirão e tem 100% de aproveitamento até aqui. Porém, dentre todos os times da Série A em 2020, o Gigante da Colina é o que tem a pior média de gols.

Sem contar que grande parte dos gols vascaínos foram marcados apenas por um jogador: Germán Cano, que tem se mostrado vital para a equipe de São Januário e volta a deixar o torcedor vascaíno confiante em um bom campeonato brasileiro, agora sob o comando de Ramón Menezes, que deu um fôlego novo ao Cruzmaltino.