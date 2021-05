Quais são os times com mais títulos do Campeonato Cearense?

Fortaleza e Ceará decidem o campeão de 2021 neste domingo (23)

Fortaleza e Ceará disputam neste domingo (23) a final do Campeonato Cearense 2021. Dois dos mais tradicionais do estado, os rivais também dominam a lista de títulos do estadual, onde são os principais vencedores.

Mas quem venceu mais? Quais os clubes com o maior número de títulos do cerarense? Quem tem mais vices? A Goal levantou os dados da competição, que você confere abaixo.

Quais os times com mais títulos do Campeonato Cearense?

O Ceará é o principal campeão do estadual, com 45 títulos conquistados. Em segundo lugar, logo atrás, está justamente o Fortaleza, com 43 troféus levantados. Ferroviário, Maguari e América fecham o top 5. veja a lista completa:

Ceará - 45 títulos (1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1922, 1925, 1931, 1932, 1939, 1941, 1942, 1948, 1951, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1971, 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1984, 1986, 1989, 1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018)

Fortaleza - 43 títulos (1920, 1921, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1933, 1934, 1937, 1938, 1946, 1947, 1949, 1953, 1954, 1959, 1960, 1964, 1965, 1967, 1969, 1973, 1974, 1982, 1983, 1985, 1987, 1991, 1992, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2019 e 2020)

Ferroviário - 9 títulos (1945, 1950, 1952, 1968, 1970, 1979, 1988, 1994 e 1995)

Maguari - 4 títulos (1929, 1936, 1943 e 1944)

América-CE - 2 títulos (1935 e 1966)

Icasa - 1 título (1992)

Orion - 1 título (1930)

Calouros do Mar - 1 título (1955)

Gentilândia - 1 título (1956)

Tiradentes - 1 título (1992)

Tramways - 1 título (1940)

Quais os times com mais vices do Campeonato Cearense?