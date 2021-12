Novo dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno deu um sopro de esperança para o torcedor do clube. Chegando com um investimento de R$ 400 milhões, diluídos ao longo do tempo, promete pagar dívidas urgentes e montar um time mais competitivo.

Mas essa não é a primeira experiência do ex-jogador como dirigente. Ronaldo também é presidente e dono do Real Valladolid, da Espanha, desde 2018.

Assim, muitos torcedores do Cruzeiro - e alguns rivais - se perguntam: como que está sendo a passagem do Fenômeno como dono do Valladolid? Quais são seus resultados?

Quais são os resultados que Ronaldo conseguiu como presidente do Valladolid?

Em 3 de setembro de 2018, o Real Valladolid anunciou seu novo dono: Ronaldo Fenômeno. O time havia acabado de ser promovido para a La Liga após quatro temporadas na segunda divisão.

De lá pra cá, conseguiu mesclar bons e maus resultados. Em três temporadas, terminou em 16º em seu primeiro ano na elite, em 13º no segundo ano, e rebaixado, em 19º, na terceiro ano. Hoje, é o quinto colocado da segunda divisão espanhola.

A 13ª posição do Valladolid em 2019/20 foi a melhor temporada do clube no Campeonato Espanhol desde 2001/02, quando o time terminou em 12º.

Com um perfil de investimentos conservador e buscando jogadores jovens em ligas até mesmo alternativas, o time buscou primeiro montar uma estrutura saudável financeiramente e autossustentável, sem investir milhões em jogadores caros. O torcedor também se acostumou a ver atletas sul-americanos chegando com certa frequência - nessa janela, por exemplo, o Valladolid trouxe Lucas Olaza, argentino do Boca Juniors, e Gonzalo Plata, equatoriano ex-Independiente del Valle.

Em dado momento, até mesmo criticado pela torcida, Ronaldo segue fazendo uma presidência conservadora no Valladolid. Assumindo um time de massa no Brasil, deve fazer uma engenharia financeira mais ousada, principalmente pagando dívidas. Resta saber se terá sucesso no Cruzeiro.