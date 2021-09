O Brasil segue vivo lutando por mais um título no Mundial de Futsal; veja quem tem mais medalhas de ouro

Manoel Tobias, Falcão, Ferrão... o Brasil tem tradição em ter alguns dos melhores jogadores de futsal do planeta. E uma grande oportunidade de ver esses craques jogando é na Copa do Mundo de Futsal.

Com a seleção brasileira novamente disputando o título em 2021, pode bater a dúvida: quantos títulos o Brasil já conquistou? E quem é o maior vencedor do torneio?

Assim, listamos todos os campeões - e finalistas - do Mundial de Futsal.

Confira!

Quais são os maiores campeões da Copa do Mundo de Futsal?

Seleção Títulos Vices Terceiro lugar Quarto lugar Brasil 5 1 1 0 Espanha 2 3 1 0 Argentina 1 0 0 1 Itália 0 1 2 0 Rússia 0 1 1 2 Estados Unidos 0 1 1 0 Holanda 0 1 0 0 Portugal 0 0 1 1 Irã 0 0 1 1 Bélgica 0 0 0 1 Ucrânia 0 0 0 1 Colômbia 0 0 0 1

Nas oito edições da Copa do Mundo de Futsal (excluindo a edição de 2021), o Brasil ficou com o título em cinco ocasiões - 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. A seleção brasileira, inclusive, e só ficou de fora do pódio em 2016, quando foi eliminada pelo Irã, nos pênaltis, nas oitavas de final.

Excluindo o Brasil, só outras duas seleções já foram campeãs: a Espanha - 2000 e 2004 - e a Argentina - 2016. Junto com Rússia, Portugal e Lituânia (país-sede), foram os cinco cabeças de chave da edição de 2021.