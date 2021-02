Quais são os grandes pelo mundo que já foram rebaixados para a segunda divisão?

Confira as equipes consideradas grandes em seus países que já caíram para a segunda divisão

Time grande não cai? A velha máxima, sempre na boca de vários torcidas ao redor do planeta, frequentemente é desmentida. Sejam gigantes que vinham definhando a várias temporadas e finalmente caíram ou times que, do nada, se desmontaram e acabaram na segundona , é bem comum que equipes muito grandes acabem caindo para a segunda divisão.

Assim, resolvemos listar algumas equipes consideradas grandes eu seus países que já caíram foram rebaixadas, em uma lista que contém alguns dos maiores times do mundo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim, a Goal listou as equipes grandes que já foram rebaixadas nas principais ligas do futebol mundial. Confira:

Índice de Conteúdos

Quais são os grandes que já caíram no Brasileirão?

Time Anos em que foi rebaixado Vasco da Gama 2008, 2013, 2015 e 2020 Bahia 1997, 2003 e 2014 Botafogo 2002, 2014 e 2020 Fluminense 1996* e 1997 Grêmio 1991 e 2004 Palmeiras 2002 e 2012 Atlético-MG 2005 Corinthians 2007 Cruzeiro 2019 Internacional 2016

Entre todas as equipes que já participaram do Brasileirão e estão hoje na primeira divisão, só três nunca foram rebaixadas: Flamengo, Santos e São Paulo. Por outro lado, dentre os grandes, o Vasco é quem mais caiu, com quatro rebaixamentos. Bahia e Botafogo, ambos com três, vem logo depois.

Isso significa que o resto dos clubes considerados "grandes" no Brasil todos já foram rebaixados em alguma temporada . Os mais recentes a integrar tal lista foram o Internacional, rebaixado em 2016, e o Cruzeiro, em 2019, em uma das quedas mais dramáticas da história do futebol .

*Em 1996, Fluminense e Bragantino foram rebaixados dentro de campo, mas uma decisão da CBF, por conta de um caso não-relacionado, anulou o rebaixamento da dupla .

Voltar ao início

Quais são os grandes que já caíram no Campeonato Alemão?

Time Anos em que foi rebaixado Hertha Berlin 1964-65, 1979-80, 1983-84, 1990-91, 2009-10 e 2011-12 Koln 1997-98, 2001-02, 2003-04, 2005-06, 2011-12 e 2017-18 Schalke 04 1980-81, 1982-83 e 1987-88 Stuttgart 1974-75, 2015-16 e 2018-19 Borussia Monchengladbach 1998-99 e 2006-07 Bayer Leverkusen 1955-56 Bayern de Munique 1954-55 Borussia Dortmund 1971-72 Hamburgo 2017-18 Werder Bremen 1979-80

Desde o início do Campeonato Alemão, todas as equipes consideradas "grandes" já foram rebaixadas ao menos uma vez, seja durante a disputa da Oberliga ou da Bundesliga.

O Bayern de Munique, inegavelmente o maior time do país, nunca foi rebaixado na Bundesliga, mas caiu antes do início da competição, em 1954-55. Já o Borussia não caiu na Oberliga, mas foi rebaixado em 1971-72.

O Hamburgo foi o último a ser rebaixado , em 2017-18, após ter participado de todas as edições da história do Campeonato Alemão.

O relógio parou. Pela primeira vez, Hamburgo é rebaixado da Bundesliga https://t.co/1Gvf8MA0Rk — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) May 12, 2018

Voltar ao início

Quais são os grandes que ja caíram no Campeonato Argentino?

Time Anos em que foi rebaixado Huracán 1986, 1999, 2003 e 2011 Rosario Central 1941, 1950, 1984 e 2010 Estudiantes 1953 e 1994 Independiente 2013 Newell's Old Boys 1960 Racing 1983 River Plate 2011 San Lorenzo 1981 Vélez Sarsfield 1940

O River Plate, no começo da décacda passada, viveu um dos rebaixamentos mais duros da história do futebol: o time estava a mais de 100 anos na elite do futebol argentino e nunca havia rebaixado. Mas os Millonarios não estão sozinhos entre os grandes que já caíram.

Outros três clubes que compõe o famoso grupo dos " cinco grandes " do futebol argentino também já foram rebaixados: o único que nunca caiu é o Boca Juniors. Assim, Independiente, Racing e San Lorenzo já viveram temporadas na segunda divisão.

Algumas das outras equipes relevantes que já caíram são Vélez Sarsfield, Estudiantes, Newell's, Rosario Central e Huracán. Mesmo que essas equipes não sejam do mesmo tamanho das outras (e em alguns casos, isso é discutível), também tem grandes torcidas que já sabem o que é jogar a segunda divisão.

Voltar ao início

Quais são os grandes que já caíram no Campeonato Colombiano?

Time Anos em que foi rebaixado América de Cali 2011

No Campeonato Colombiano, liga conhecida pela consistência de seus times grandes, apenas um deles já foi rebaixado para a segunda divisão: trata-se do enorme América de Cali, segundo maior vencedor do torneio, com 15 títulos, empatado com o Millonarios e apenas uma conquista atrás do Atlético Nacional. Após anos de crise, "Los Diablos Rojos" caíram em 2011 e passaram alguns anos antes de retornarem à elite. O time, porém, se recuperou e foi bicampeão nacional nos últimos anos.

🏆 ¡¡ 𝐒 𝐎 𝐌 𝐎 𝐒 𝐁 𝐈 𝐂 𝐀 𝐌 𝐏 𝐄 𝐎 𝐍 𝐄 𝐒!! 🏆 pic.twitter.com/AJ2hvjZH5z — América de Cali (@AmericadeCali) December 28, 2020

Por mais que outros clubes como Independiente Medellín e Once Caldas também já tenham ficado de fora de certas edições da competição, foram apenas licenciamentos temporários e os times voltaram nos anos seguintes, sem caírem para a segundona. Assim, a dupla, junto com Millonarios, Junior Barranquilla, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe e Deportivo Cali compõe o grupo de grandes que nunca foram rebaixados.

Voltar ao início

Quais são os grandes que já caíram no Campeonato Inglês?

Time Anos em que foi rebaixado Manchester City 1901-02, 1908-09, 1925-26, 1937-38, 1949-50, 1962-63, 1982-83, 1986-87, 1995-96 e 2000-01 Chelsea 1909-10, 1923-24, 1961-62, 1974-75, 1978-79 e 1987-88 Manchester United 1893-94, 1921-22, 1930-31, 1936-37 e 1973-74 Tottenham 1914-15, 1927-28, 1934-35 e 1976-77 Liverpool 1894-95, 1903-04 e 1953-54 Everton 1929-30 e 1950-51 Arsenal 1912-13

Em toda a história do Campeonato Inglês, que já dura mais de 100 anos, nenhum time dos que atualmente estão na elite passou impune: todos, inclusive o tradicional "big six" , já foram rebaixados.

Enquanto isso, o Everton, clube que mais vezes jogou a primeira divisão inglesa, também caiu por duas vezes.

🥇 Liverpool

🥈 Arsenal

🥉 Everton



It's the all-time top-flight table in England since 1889 pic.twitter.com/rlmq9asFa7 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 29, 2020

Voltar ao início

Quais são os grandes que já caíram no Campeonato Mexicano?

Time Anos em que foi rebaixado Atlante 1975-76, 1989-90, 2000-01, 2013-14 Atlas 1953-54, 1970-71, 1977-78 Pachuca 1972-73, 1992-93, 1996-97 León 1986-87, 2001-02 Necaxa 2008-09, 2010-11 Puebla 1998-99, 2004-05 Monterrey 1956-57 Tigres 1995-96

Pela estrutura do futebol mexicano , em que clubes são tratados como franquias e são capazes de se realocarem em outras cidades ou comprarem vagas na elite, é incomum vermos grandes equipes sendo efetivamente rebaixadas, apesar de caírem dentro de campo.

A maioria do times de tradição que já foram rebaixados mudaram de localidade ou compraram vagas para permancerem na elite. É o caso do Atlante, por várias ocasiões, e do Puebla. Outras não tiveram a mesma sorte: clubes tradicionais como o Monarcas Morelia e o Veracruz, hoje, estão extintos, após terem sido vendidos.

Nesse cenário, Cruz Azul, Chivas Guadalajara, América-MEX e Pumas UNAM, conhecidos como os "quatro grandes do país", nunca caíram. O Toluca e o Santos Laguna também nunca souberam o que é jogar a segunda divisão. Outros clubes mega-campeões, porém, como o León, o Monterrey, o Tigres e o Pachuca, já provaram da segundona.

Voltar ao início

Quais são os grandes que já caíram no Campeonato Português?

Time Anos em que foi rebaixado Braga 1955-56, 1960-61 e 1969-70 Vitória de Guimarães 1954-55 e 2005-06

Em Portugal, os três principais times do país, Benfica, Porto e Sporting, todos carregam a distinção de nunca terem sido rebaixados.

🇵🇹 Últimas dobradinhas no futebol português (Primeira Liga + Taça de Portugal)



🏆 PORTO 2019-20

🏆 Benfica - 2016-17

🏆 Benfica 2013-14

🏆 Porto - 2010-11

🏆 Porto - 2008-09

🏆 Porto - 2005-06

🏆 Porto - 2002-03

🏆 Sporting - 2001-02

🏆 Porto - 1997-98

🏆 Porto - 1987-88 pic.twitter.com/oyvpveg7JP — Guia do Futebol (de 🏠) (@OGuiadoFutebol) August 2, 2020

Se você considerar os rivais do Dérbi de Minho como times grandes, porém, ambos Vitória de Guimarães e Braga já caíram para a segunda divisão, apesar de terem mais de 60 temporadas na Primeira Liga.

Voltar ao início

Quais são os grandes que já caíram na La Liga?

Time Anos em que foi rebaixado La Coruña 1944-45, 1946-47, 1956-57, 1962-63, 1964-65, 1966-67, 1969-70, 1972-73, 2010-11, 2012-13 e 2017-18 Real Bétis 1939-40, 1942-43, 1965-66, 1967-68, 1973-74, 1977-78, 1988-89, 1990-91, 1999-00, 2008-09 e 2013-14 Celta de Vigo 1943-44, 1958-59, 1974-75, 1976-77, 1978-79, 1982-83, 1985-86, 1989-90, 2003-04 e 2006-07 Zaragoza 1940-41, 1942-43, 1952-53, 1970-71, 1976-77, 2001-02, 2007-08 e 2012-13 Real Sociedad 1934-35, 1941-42, 1943-44, 1947-48, 1961-62 e 2006-07 Espanyol 1961-62, 1968-69, 1988-89, 1992-93 e 2019-20 Sevilla 1967-68, 1971-72, 1996-97 e 1999-00 Atlético de Madrid 1929-30, 1933-34 e 1999-00 Valencia 1985-86

Ainda que Barcelona, Real Madrid e Athletic nunca tenham sido rebaixados, desde a criação da La Liga, em 1929-30, várias equipes consideradas grandes no futebol espanhol já caíram e passaram algumas temporadas fora da elite.

O caso mais trágico neste momento certamente é o do La Coruña . Fora da primeira divisão desde 2017-18, o time campeão da competição em 1999-00 acabou rebaixado para a terceira divisão na última temporada. Já o Zaragoza, time de campanhas históricas, especialmente na Copa do Rey, está a quase uma década jogando a segunda divisão.

🇪🇸 O tradicional Deportivo La Coruña está REBAIXADO para a TERCEIRA divisão. Após ter seu jogo adiado contra o Fuenlabrada (com muitos casos de covid no elenco), o Depor caiu matematicamente com os resultados da rodada. Campeão de La Liga em 99/00, cai para a 3ª após 44 anos. pic.twitter.com/rbbuJCSgr5 — Guia do Futebol (de 🏠) (@OGuiadoFutebol) July 21, 2020

Enquanto isso, o Valencia por muito pouco não está no grupo dos nunca rebaixados: caiu apenas em 1985-86, durante toda a sua trajetória na La Liga.

Voltar ao início

Quais são os grandes que já caíram na Ligue 1?

Time Anos em que foi rebaixado Rennes 1936-37, 1952-53, 1956-57, 1974-75, 1976-77, 1983-84, 1986-87 e 1991-92 Lens 1946-47, 1967-68, 1977-78, 1988-89, 2007-08, 2010-11 e 2014-15 Lille 1955-56, 1958-59, 1967-68, 1971-72, 1976-77 e 1996-97 Bordeaux 1946-47, 1955-56, 1959-60 e 1990-91 Monaco 1968-69, 1971-72, 1975-76 e 2010-11 Olympique de Marselha 1958-59, 1962-63, 1979-80 e 1993-94* Saint-Étienne 1961-62, 1983-84, 1995-96 e 2000-01 Lyon 1945-46, 1951-52 e 1982-83 Nantes 2006-07 e 2008-09

Apenas uma equipe nunca caiu na Ligue 1: o Paris Saint-Germain... de certa forma.

Após alcançar a elite pela primeira vez em 1971-72, o time ficou na 16ª colocação, o suficiente para não ser rebaixado. O time, porém, se dividiu em dois: o Paris FC ficou com a vaga na Ligue 1, enquanto o PSG foi rebaixado para a terceira divisão. Mesmo assim, por ter sido "refundado", não conta como rebaixado.

Todos as outras equipes já caíram pelo menos uma vez, incluindo os gigantes Lyon, Saint-Étienne e Olympique de Marselha. Em 1993-94, porém, o Marselha acabou rebaixado como punição por um escândalo de manipulação de resultados, tendo terminado na segunda colocação dentro de campo.

Voltar ao início

Quais são os grandes que já caíram na Serie A italiana?

Time Anos em que foi rebaixado Genoa 1933-34, 1950-51, 1959-60, 1964-65, 1973-74, 1977-78, 1983-84 e 1994-95 Napoli 1941-42, 1947-48, 1960-61, 1962-63, 1997-98 e 2000-01 Torino 1958-59, 1988-89, 1995-96, 1999-00, 2002-03 e 2008-09 Lazio 1960-61, 1966-67, 1970-71, 1979-80 e 1984-85 Fiorentina 1928-29, 1937-38, 1992-93 e 2001-02 Milan 1979-80* e 1981-82 Juventus 2005-06* Roma 1950-51

De todos os grandes italianos, a Inter de Milão é a única que nunca foi rebaixada. Enquanto alguns caíram dentro de campo, outros só foram rebaixados após intervenção judicial: é o caso do Milan, em 1979-80, pelo escândalo Totonero, e da Juventus, em 2005-06, pelo Calciopoli . Ambos os clubes foram considerados culpados por manipulação de resultados e foram rebaixados diretamente à Serie B.

Já a Roma caiu apenas em 1950-51, e desde que retornou, nunca mais foi rebaixada. Fiorentina, Lazio, Torino, Napoli e Genoa já foram para a segunda divisão por várias ocasiões.

Voltar ao início