Quais são os desfalques em Atlético-MG x São Paulo por causa da Copa América?

Times têm diversas ausências para o duelo pelo Brasileirão, seja por convocações para a Copa América ou lesões

Em meio a jogos da Euro 2020 e a estreia do Brasil na Copa América, Atlético Mineiro e São Paulo se enfrentam neste domingo (13), pelo Brasileirão Série A.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Seja por lesões, contaminação por Covid-19 ou por convocações por suas seleções, os dois times têm uma série de desfalques, que devem ser sentidos por ambos os clubes no duelo de hoje, válido pela quarta rodada do campeonato.

O Atlético Mineiro, que joga em casa, joga sem Junior Alonso (convocado para a seleção do Paraguai), Alan Franco (seleção do Equador), Eduardo Vargas (Chile), Jefferson Savarino (Venezuela). Zaracho (com Covid-19) e Tchê Tchê, que tem contrato com o São Paulo, também ficam de fora.

Mais artigos abaixo

A provável escalação do Galo é Éverson, Guga, Igor Rabello, Réver e Arana; Allan, Jair e Nacho Fernández; Hyoran, Hulk e Keno.

Do lado do Tricolor, Arboleda (convocado pela seleção de Equador), Dani Alves e Benitez (lesionados) são as perdas.

A possível escalação é Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero e Reinaldo; Gabriel Sara e Luciano; Pablo.