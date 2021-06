Quais são os desfalques do Flamengo contra o América-MG, pelo Brasileirão 2021?

Rubro-Negro tem uma série de desfalques para o jogo deste domingo (13), às 16h (de Brasília)

O Flamengo recebe o América-MG neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, com uma série de desfalques, começando pelo técnico Rogério Ceni, que ainda cumpre quarentena.

Além dos desfalques já confirmados por causa da Copa América, o Rubro-Negro ainda ganhou um desfalque de última hora: o atacante Pedro, que testou positivo para Covid-19. Assim, Muniz seguirá na equipe.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Matheusinho, William Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gérson, João Gomes, Diego e Bruno Henrique; Vitinho e Pedro. Técnico: Maurício Souza.

Confira abaixo os desfalques do Flamengo contra o América-MG