Quais são os clubes europeus interessados em Ramon, jovem do Flamengo?

O garoto mal estreou pelos profissionais e já sofre o assédio do exterior

E o pode perder Ramon. Não reconheceu o jogador? Trata-se de um garoto da base, extremamente promissor, recém-promovido aos profissionais depois de impressionar com o time de juniores na - clique aqui para ver um perfil completo de Ramon e porque ele pode ser importante.

O lateral-esquerdo, que brilhou no começo do ano com suas assistências e imposição física, já atraiu olhares de clubes europeus com apenas 19 anos. Mesmo que Jorge Jesus tenha se impressionado com o potencial do jovem, é bem possível que a joia acabe sendo vendida caso apareça uma proposta, como aconteceu com Reinier.

Alguns dos interessados seriam o , equipe gerenciada por Ronaldo, o e o . Os três costumam servir de "porta de entrada" para jovens que procuram conseguir oportunidades na Europa.

Segundo o empresário de Ramon, Ulisses Jorge, o Flamengo receberá em breve uma oferta pelo garoto. O agente não revelou o time, mas confirmou que existem sondagens de e da .

Ulisses não deu pistas do valor oferecido e nem se seria uma proposta de venda ou de empréstimo. No entanto, o assédio de europeus sobre mais um garoto do Ninho continua seguindo a tendência da valorização da base do na Europa: jogadores como Lucas Paquetá, Léo Pereira, Reinier e Vinícius Jr. se transformaram em grandes vendas nos últimos anos.

Em boa situação financeira, mesmo com a pandemia, o Flamengo não necessita vender atletas neste momento, ao contrário da maioria das equipes brasileiras. Assim, não é irreal pensar que o garoto, elogiado por Jesus, possa ficar no clube.

Gerson, outro jogador relativamente jovem que defende o Rubro-Negro, também está valorizado no mercado - mesmo que este tenha sido revelado pelo . Segundo apuração da Goal, clubes como o já sondam o jogador. Para liberá-lo, o clube carioca exigiria, no mínimo, 35 milhões de euros.