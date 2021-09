Quais são as punições da FIFA para racismo em jogos de futebol?

Em casos reincidentes, o regulamento prevê até exclusão em competições; multa e veto de público são as principais sanções

O racismo ainda é um problema muito presente no futebol. Apesar de muita luta, casos como o que aconteceu no jogo entre Hungria e Inglaterra, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 continuam acontecendo. E a Fifa pode, sim, punir os times ou seleções envolvidos.

Nesta quinta-feira (2), um claro exemplo do racismo no futebol aconteceu em Hungria 0 x 4 Inglaterra. Além de vaiarem os jogadores ajoelhados antes da partida durante um protesto antirracismo, os torcedores direcionaram gritos de "macacos" contra Raheem Sterling e Jude Bellingham ao longo do jogo. A Fifa prometeu que vai tomar as "ações adequadas" sobre o caso.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Esta, porém, não foi a primeira vez que um caso assim aconteceu por parte dos húngaros. Na Eurocopa 2020, a Federação Húngara de Futebol foi punida pela Uefa e vai ser obrigada a mandar os próximos três jogos com portões fechados por terem cometido atos racistas e homofóbicos em jogos contra Portugal, França e Alemanha na fase de grupos da competição.

Foto: Getty Images

Apesar da punição, quase 60 mil torcedores puderam estar presentes na Puskas Arena na partida das Eliminatórias contra a Inglaterra. Isso aconteceu por uma falta de união entre a Uefa e a Fifa. Segundo a entidade europeia, o regulamento vigente a impedia de pedir que a sanção de aplicasse no jogo, algo que a Fifa concorda, apesar de dizer que o órgão regulador europeu poderia ter solicitado que a proibição começasse já na partida em questão.

Este e outros casos semelhantes que acontecem no futebol fazem a Fifa e os órgão reguladores de Confederações e Federações serem constantemente criticados por torcedores que veem as punições muito brandas serem aplicadas contra atos racistas. A Hungria, porém, pode receber uma punição bastante dura em um dos possíveis cenários de julgamento na Fifa.

Qual é a punição da Fifa para racismo?

No novo Código Disciplinar da Fifa, publicado em 2019, as punições para casos de racismo no futebol foram endurecidas, ainda mais para os reincidentes - que pode ser caso da Hungria, se a entidade reguladora considerar os casos julgados pela Uefa.

A punição para uma equipe que seja reincidente em manifestações racistas, segundo o regulamento da Fifa, pode ser a perda de pontos, partidas com portões fechados e até a exclusão da competição em que o caso aconteceu.

Se for a primeira infração do tipo, a pena estipulada pela Fifa é jogar uma partida com um número limitado de espectadores e uma multa de pelo menos 20 mil francos suíços (cerca de R$ 110 mil) será aplicada. Caso o jogo tenha que ser interrompido - o que é permitido neste novo regulamento - a equipe terá mais uma multa, desta vez de 10 mil francos suíços (cerca de R$ 55 mil), além da possibilidade de sofrer medidas disciplinares adicionais.

A multa prevista é 20% do valor da maior punição estipulada pela entidade - 100 mil francos suíços pela manipulação de resultados. Além disso, é pouco mais de três vezes menor do que os 6 mil francos que devem ser pagos em escalações irregulares de jogadores, a menos multa prevista. Nos dois casos, outras sanções podem ser aplicadas.