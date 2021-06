Quais são as potenciais "lei do ex" nas oitavas de final da Copa do Brasil?

Veja quem já passou pelo rival das oitavas do torneio... e poderá aplicar a lei mais famosa do futebol brasileiro

Uma das primeiras coisas que vários torcedores fazem, ao conferir a escalação de seu time antes de um jogo, é conferir a possibilidade da famosa "lei do ex" - quando um atleta marca contra seu ex-time.

Nas oitavas de final da Copa do Brasil, não foi diferente: temos algumas possíveis "leis do ex" nos oito confrontos. Algumas são óbvias, como Benítez, que se destacou no Vasco antes de chegar ao São Paulo, ou Renato Kayzer, artilheiro do Athletico-PR que fez seu nome no Atlético-GO, enquanto outras são mais desconhecidas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Pensando nisso, a Goal traz para você todas as possíveis leis do ex dos oito duelos das oitavas de final da Copa do Brasil 2021. Confira:

São Paulo x Vasco da Gama

Os dois duelos entre São Paulo x Vasco da Gama irão trazer o reencontro do meia Martin Benítez com a torcida vascaína. Após longa novela envolvendo a permanência ou não do argentino no Rio de Janeiro para a segunda metade do Brasileirão, o ex-jogador do Independiente até garantiu que ficaria por empréstimo, mas não conseguiu ficar saudável e deixou o Cruzmaltino no final da temporada.

No Tricolor, Benítez já ganhou a torcida e se tornou titular da equipe de Hernán Crespo. Agora, voltará para São Januário para tentar fazer a diferença contra seu ex-clube.

Já o Vasco também terá chance de aplicar a lei do ex contra o São Paulo: Morato, atacante do clube, se destacou no Ituano em 2017 e logo acertou com o Tricolor Paulista, em sua primeira oportunidade na elite do futebol brasileiro. O velocista até foi bem na estreia contra o Cruzeiro, mas sofreu uma lesão ligamentar em jogo treino na semana seguinte e só foi entrar em campo novamente em 2018. Agora, está no Cruzmaltino, onde vem sendo utilizado com frequência por Marcelo Cabo.

Além de Morato, outro nome importante do 2021 do Vasco que já passou pelo São Paulo é o diretor de futebol do clube, Alexandre Pássaro. O "Passarudo", como vem sendo chamado pelos vascaínos, fez dupla com Raí na direção de futebol do Tricolor durante a gestão Leco. Muito criticado pela torcida por ter sido supostamente visto em jogos do Palmeiras, foi demitido no começo da gestão Júlio Casares e logo acertou com o Vasco.

Fluminense x Criciúma

Pode até não parecer, mas temos ampla possibilidade de lei do ex no confronto entre Fluminense x Criciúma, pelo menos no lado do Flu.

O Tricolor tem três ex-jogadores com passagem pelos catarinenses: Nino, Matheus Ferraz e Lucca. O primeiro foi formado nas categorias de base do Tigre e já se consolidou como um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, mas não deve atuar em nenhum dos confrontos por fazer parte da seleção olímpica.

Já os outros dois não vem tendo tantos minutos, mas podem jogar. Ferraz esteve no Criciúma entre 2012 e 2013, jogando a Série A do Brasileirão em 2013 antes de ser negociado com o futebol japonês. Já Lucca foi uma das principais promessas da base do Tigre no século, despertou interesse de muitas equipes da primeira divisão, mas não se transformou naquilo que todos esperavam e rodou por vários times. Hoje, tenta buscar seu espaço no Fluminense.

Pelo lado do Criciúma, porém, não temos nenhuma chance de lei do ex.

Vitória x Grêmio

Enquanto o Vitória tenta "vencer o Campeonato Gaúcho", após eliminar o Internacional na última fase e ser sorteado contra o Grêmio, o Tricolor busca exercer seu favoritismo e bater a equipe que tirou o rival. Mas será que algum deles poderá contar com a lei do ex?

Somente o Rubro-Negro. O time conta com quatro nomes que já passaram pelo Grêmio, ainda que apenas dois sejam mais conhecidos: o zagueiro Wallace e o atacante Vico.

O primeiro passou pelo Imortal sem deixar tantas saudades, em 2016, e atuou em apenas 18 jogos. Veterano, é um dos principais líderes do elenco do Vitória e deve ser titular no miolo de zaga. Já Vico foi revelado pela base do clube gaúcho, mas recebeu poucas oportunidades e logo foi emprestado a Ponte Preta. Jogou pouco em 2019, mas ao ser repassado ao Vitória para 2020, se destacou e foi uma das maiores referências técnicas da equipe em 2020. Assim, foi contratado em definitivo no começo de 2021.

O lateral Gabriel Inocêncio fez parte do elenco sub-20 do Grêmio em 2012 e 2013, mas não chegou aos profissionais, enquanto o atacante Mateusinho atuou no Brasileirão de Aspirantes em 2019. Ambos fazem parte do elenco atual do Vitória.

Fortaleza x CRB

ESTREIA COM VITÓRIA



Domingo foi dia de Jean Patrick estrear no Tricolor de Aço. O meia, que chegou recentemente ao clube, entrou durante a partida contra o Floresta, ajudando a consolidar a vitória leonina. Boa sorte no restante da temporada, Jean! pic.twitter.com/A9DSKHWALU — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) March 27, 2018

Apenas um jogador poderá aplicar a lei do ex no duelo de nordestinos entre Fortaleza e CRB: o meia Jean Patrick, titular do clube alagoano nos últimos jogos, passou pelo Fortaleza em 2018 e esteve no elenco campeão da Série B. Até começou como destaque, mas se lesionou e perdeu boa parte da competição.

Flamengo x ABC

O duelo de "Davi contra Golias" entre Flamengo x ABC não terá lei do ex: nenhum dos jogadores de ambos os clubes tem passagem pelo rival da Copa do Brasil.

Athletico-PR x Atlético-GO

Em um dos dois únicos confrontos entre times da Série A do Brasileirão, teremos possibilidade de lei do ex em ambas os lados.

O Athletico-PR tem dois jogadores com passagens recentes pelo Atlético-GO: o lateral Nicolas foi titular nas duas últimas temporadas emprestado ao time do Centro-Oeste, se destacando como um dos principais atletas da posição em ascensão no futebol brasileiro antes de ser reintegrado ao elenco do Furacão.

Já a relação de Renato Kayzer com o Dragão foi justamente o que fez os paranaenses irem atrás do artilheiro. Emprestado pelo Cruzeiro, fazia ótima temporada em 2020 em sua segunda passagem pelo Atlético-GO e era o principal atacante do clube no Brasileirão. Assim, logo foi contratado em definitivo pelo Furacão e vem sendo titular desde então.

O Atlético-GO, por outro lado, conta com quatro jogadores com história na Arena da Baixada: o lateral Natanael, o zagueiro Éder Ferreira, o atacante André Luís - revelado pelo clube - e o volante Gabriel Baralhas. Todos vem sendo relacionados nos últimos jogos e podem entrar em campo.

Destaque fica para a dupla Natanael e Éder: enquanto André Luís e Baralhas pouco jogaram, os defensores fizeram vários jogos pelos profissionais do Furacão. O lateral, inclusive, chegou a atenção do exterior atuando justamente pelo Athletico-PR e foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária.

Bahia x Atlético-MG

Outro duelo entre times da Série A, outro duelo com possibilidade de lei do ex.

Para começar, o Bahia conta com quatro atletas com passagem pelo Galo: um deles, Gustavo Henrique, está emprestado pelo clube e atua apenas time de transição, sem jogar pelos profissionais. Juninho, Matheus Galdezani e Renan Guedes, porém, estão atuando regularmente e podem entrar em campo.

Os dois primeiros chegaram ao Atlético-MG por empréstimo: o zagueiro jogou apenas quatro jogos antes de retornar ao Palmeiras, sem deixar saudades, enquanto Galdezani veio do Coritiba, impressionou em um primeiro momento... e logo foi escanteado após cair de nível. Já Renan Guedes chegou em 2018 para o sub-20, atuou em um uma partida em 2019 e foi liberado. Dois anos depois, vem sendo utilizado como lateral titular do Bahia.

Já o Galo conta apenas com um jogador com passagem pelo Tricolor: o lateral Dodô, em 2012, foi emprestado pelo Corinthians para ganhar experiência no Bahia. Na época, o jovem tinha 18 anos, mas conseguiu entrar em campo em 31 oportunidades e marcou duas vezes. Lesionado, porém, está de fora por termpo indeterminado.

Santos x Juazeirense

Info: Kesley, do Juazeirense, é ex-Santos (B). Lei do ex tá aí viva — Noronha (@fgnoronha) June 22, 2021

Para fechar, um confronto único na história do futebol: o Santos, tri da Libertadores, enfrenta a Juazeirense, equipe da Série D do Brasileirão. E surpreendentemente, também temos um caso de lei do ex.

O atacante Kesley, da Juazeirense, autor de um gols da equipe na Copa do Brasil, atuou pelo Santos B em 2016, disputando a Copa Paulista pelo Peixe. O jogador vem sendo titular nos últimos jogos e pode deixar o dele no confronto.