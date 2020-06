Quais são as perguntas que o Liverpool pode responder na volta da Premier League?

Com o título da competição encaminhado, os Reds ainda tem questões a responder antes do fim da temporada

Depois de 15 semanas de paralisação, o retorna aos gramados da Premier League neste domingo (21), para enfrentar seus rivais do no Merseyside Derby.

Uma vitória no Goodison Park pode proporcionar, já nesta rodada, o primeiro título nacional dos Reds desde 1990.

No entanto, a equipe de Jurgen Klopp, pensando no futuro e até mesmo no presente, ainda tem algumas questões para responder até o final da temporada.

A hora de Keita chegou?

Parece que os torcedores do Liverpool estão esperando ver o "real" Naby Keita por muito tempo.

Contratado em 2017, o guineense chegou para transformar a equipe de Klopp, trazendo uma dinâmica diferente para o meio de campo. No entanto, o jogador - trazido por 52 milhões de euros -, não teve o impacto esperado, se tornando um dos poucos atletas indicados pelo treinador que ainda não conseguiram brilhar.

Seu grande problema é ficar saudável: o meio-campista de 25 anos até vai bem quando está disponível, mas não consegue manter uma sequência. Keita só participou de 51 das 101 partidas do Liverpool desde sua contratação, tendo atuado em só nove partidas da Premier League nesta temporada.

Seu potencial está óbvio para todos: o guineense foi o grande destaque de ambos os jogos preparatórios neste recomeço e animou os torcedores do clube inglês.

Se Keita conseguir alcançar sua melhor forma, o Liverpool pode ganhar um reforço e tanto para o final desta temporada - e quem sabe, para as próximas? Os Reds já são um dos melhores times do planeta sem ele; imagine o que Klopp pode conseguir montar com o meio-campista na condição física ideal.

O futuro de Wijnaldum será resolvido?

Enquanto isso, a situação de outro volante dos Reds ainda é uma preocupação para a torcida.

Wijnaldum, um dos jogadores mais queridos do elenco, vem se mostrando uma peça fundamental da equipe comandada por Klopp, com gols importantíssimos na campanha que deu o título europeu ao Liverpool em 2018-19.

O holandês, no entanto, está prestes a entrar no último ano de seu contrato. Enquanto a maior parte dos jogadores do grupo tem vínculos longos com o clube, o futuro do atleta de 29 anos permanece, por enquanto, nebuloso.

Não existem dúvidas quanto ao profissionalismo de Wijnaldum, um dos membros mais influentes do elenco no vestiário. Segundo fontes internas do clube, a expectativa é que o jogador assine um novo contrato para permanecer no time de Klopp.

Enquanto o anúncio de sua renovação não chega, o Liverpool conta com o atleta neste final de Premier League.

Como será a atmosfera do Anfield sem torcedores?

A campanha do Liverpool dentro de sua casa vem sendo histórica nas últimas temporadas. Já fazem três anos desde que os Reds foram derrotados no Anfield em uma partida da Premier League - em abril de 2017, o surpreendeu o clube. Agora, no entanto, existe uma nova variável: jogar em casa sem sua torcida.

Klopp vem insistindo que os atletas vão jogar por sua torcida, não importando se eles estão lá ou não: mesmo assim, vai ser interessante ver qual é o tamanho do impacto que partidas sem público vão ter em um estádio conhecido pela sua atmosfera imponente.

Na , um fato se notou, depois de algumas semanas: uma proporção mais alta do que o normal de vitórias de visitantes.

O Liverpool já jogou algumas partidas preparatórias sem torcedores, e certamente seria uma surpresa, dada a consistência da equipe de Klopp, que o desempenho deste elenco caísse. A performance dos Reds em casa é motivo de orgulho para a torcida, e tudo indica mantê-la será um dos principais objetivos do clube nesta volta.

Salah vai conseguir fazer história?

Mesmo que muitos estejam afirmando que as últimas rodadas da temporada não são importantes para o Liverpool, um membro do elenco do clube certamente está mais empolgado do que nunca: Mohamed Salah.

O egípcio pode fazer história neste final de ano: o atacante está perto de se tornar o quarto jogador da história da Premier League a conquistar três vezes consecutivamente o prêmio de artilheiro da competição, depois de Jimmy Greaves, Alan Shearer e Thierry Henry.

Não será uma tarefa fácil, já que Salah está três gols atrás de Jamie Vardy, o atual artilheiro, e compete com nomes como Sergio Aguero e Pierre-Emerick Aubameyang.

Mas o egípcio é famoso por sua persistência, e é muito provável que o atleta venha com tudo em busca de mais uma participação no livro de recordes da Premier League.

Enquanto isso, outros atletas também buscam prêmios individuais: Alisson deve conquistar a honraria de melhor goleiro pela segunda temporada consecutiva, ao passo que Henderson, Mané e Alexander-Arnold estão na briga para serem considerados o melhor jogador do ano.