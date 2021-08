Quais são as modalidades de futebol nas Paralimpíadas Tóquio 2021?

As Paralimpíadas contam com vários eventos divididos por classes funcionais

Começaram as Paralímpiadas 2021, em Tóquio. O evento, tradicionalíssimo no esporte mundial, conta com o Brasil como potência e as mais variadas modalidades em disputa

Uma das mais conhecidas é, logicamente, o futebol. Presente nos Jogos Paralímpicos desde a edição de 1984, em Nova Iorque, já contou com os mais variados eventos diferentes, de acordo com classes funcionais específicas.

Mas pode surgir a pergunta, então: como funciona o futebol nas Paralimpíadas 2021, em Tóquio? Quais são as modalidades em disputa?

Brazil football 5-a-side national team unstoppable at Rio 2016. 🇧🇷



Check these amazing goals by Ricardinho and Jefinho. ⚽@cpboficial @cbdvoficial pic.twitter.com/33KwtfFEoq — Paralympic Games (@Paralympics) February 1, 2021

Diferentemente de outros esportes, contando com diferentes eventos de acordo com determinadas classes funcionais (eventos específicos para cegos ou para deficientes físicos, por exemplo, o futebol virá com apenas uma modalidade nesta edição do torneio.

Trata-se do Futebol de 5. Exclusivamente para atletas com deficiência visual, faz parte dos jogos desde 2004, em Atenas. Todos os jogadores atuam vendados e se guiam apenas por sons e pelas palavras de um guia, atrás de cada um dos gols.

A modalidade é exclusiva para homens e não conta uma variante feminina. O Brasil ficou com a medalha de ouro nas quatro vezes que a modalidade foi disputada até agora e tenta o penta.

Até 2016, outra modalidade também fazia parte do programa: o futebol de 7, para atletas com paralisia cerebal, mas foi descontinuada para 2020.