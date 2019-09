Quais são as maiores goleadas da história da Premier League?

Confira quais são as grandes vitórias do Campeonato Inglês e onde a vitória do City sobre o Watford entra nesta lista

Nesta manhã de sábado (21), o de Pep Guardiola vencia o Watford por 5 a 0 em menos de 18 minutos. Com o desempenho primoroso dos Citizens, torcedores e curiosos ao redor do mundo ficaram esperando uma goleada histórica de Aguero, Bernardo Silva, de Bruyne e companhia. Com o placar final de 8 a 0, em qual posição o jogo de hoje entra se comparado a outros grandes placares da era Premier League? Confira:

1994/1995 | 32ª Rodada | 04/03/1995 | 9x0 Ipswich Town

2009/2010 | 13ª Rodada | 22/11/2009 | Hotspur 9x1

2014/2015 | 8ª Rodada | 18/10/2014 | 8x0 Sunderland

2012/2013 | 18ª Rodada | 23/12/2012 | 8x0

2009/2010 | 38ª Rodada | 09/05/2010 | Chelsea 8-0 Wigan Athletic

1999/2000 | 8ª Rodada | 19/09/1999 | United 8-0

2019/2020 | 6ª Rodada | 21/09/2019 | Manchester City 8-0

A maior goleada da era Premier League aconteceu em 1995, quando Bernardo Silva, autor de três gols na partida de hoje, tinha apenas nove meses de vida. Gabriel Jesus, então, nem era nascido. Naquele dia, o Manchester United de Sir Alex Ferguson brigava pela liderança com o Rovers e o Ipswich Town era o vice-lanterna da competição. Em Old Trafford, os Red Devils, desfalcados de seu astro Eric Cantona, suspenso por chutar um torcedor do , bateram os ‘Tractor Boys’ por 9 a 0, com 5 gols de Andy Cole. Roy Keane, Mark Hughes (2) e Paul Ince também marcaram.

Um recorde que o City conseguiu no jogo de hoje foi o de maior goleada da equipe ‘azul’ de Manchester. Anteriormente, a maior margem de vitória do time tinha sido em 2013, diante do City, quando os Citizens venceram por 7 a 0. David Silva, Nastasic, Negredo, Touré, Aguero, Dzeko e Paul Johnson (contra) marcaram naquela partida. Cada vez mais, os comandados de Pep Guardiola batem recordes e encantam o mundo do futebol.