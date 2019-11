Quais são as equipes já classificadas para a Copa Libertadores 2020?

O torneio continental começará a partir de janeiro do ano que vem, veja os participantes já confirmados

A 2019 está perto do fim, com e na grande decisão história do torneio. Por isso, a Goal já prepara um guia da próxima edição do torneio. Quem já está classificado para 2020? No , há três times garantidos - -PR (campeão da ), Flamengo e . Veja quem já se assegurou para o próximo ano.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A Goal listou abaixo quais são as equipes já classificadas para a Libertadores do próximo ano. Confira!

CAMPEÕES CONTINENTAIS

Independiente Del Valle (Campeão da 2019)

- 5 times

(Foto: Getty)

Defensa y Justicia



River Plate

Tigre

- 1 time

(Foto: Getty) Bolívar Brasil - 3 times

(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty) Athletico (campeão da Copa do Brasil)

(campeão da Copa do Brasil) Flamengo (Brasileirão)

(Brasileirão) Palmeiras (Brasileirão) - 4 times

Ainda não tem classificados.

- 2 times

(Foto: Getty) Júnior Barranquilla

- 3 times

(Foto: Getty) de Guayaquil

Macara

- 3 times

(Foto: Getty)

Cerro Porteño

- 2 times

(Foto: conmebol.com) Cristal

Binacional Ainda não tem classificados.

- 3 times