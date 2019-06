Quais são as equipes classificadas às quartas de final da Copa América?

Última rodada da primeira fase será disputada nesta segunda-feira e ainda há equipes brigando por vagas na eliminatória

A terá a sua primeira fase encerrada nesta segunda-feira (24), com os confrontos x , e x , pela última rodada do grupo C, mas já há equipes classificadas para a próxima fase da competição, além de outras que estarão de olho nas partidas restantes, com esperança de conseguir uma vaga "por tabela".

E como o chaveamento da fase eliminatória da Copa América já está definido, a Goal explica como ficaram os grupos da Copa América:

Assim estão as Quartas da #CopaAmérica!



Quem você quer ver enfrentando o ? E essa semifinal que pode pintar de clássico com os Hermanos? 🔥



Amanhã os outros classificados serão definidos! 🏆 pic.twitter.com/xBCUUFrFS7 — Goal Brasil (@GoalBR) 23 de junho de 2019

Grupo A

No grupo A, já definido, o Brasil ficou na liderança com 7 pontos, seguido pela , com 5 e o , com 4.

O Peru, graças à vitória da sobre o neste domingo, se garantiu como um dos melhores terceiros posicionados e também está nas quartas de final.

Grupo B

Os cafeteiros 🇨🇴 asseguram sua classificação vencendo o 🇵🇾 , enquanto a 🇦🇷 conseguiu ganhar do 🇶🇦 e entrar no seleto grupo de finalistas da

@CONMEBOL #CopaAmerica. pic.twitter.com/9xKJD61D10 — Copa América (@CopaAmerica) 23 de junho de 2019

A Colômbia garantiu a liderança do grupo B, com 9 pontos. Logo atrás, ficaram (4), Paraguai (2) e Qatar (1).



Os paraguaios irão acompanhar atentamente a rodada desta segunda-feira e terão que torcer por um empate entre Japão e Equador para avançar à próxima fase pelo saldo de gols. Qualquer outro resultado elimina o time de Derlis Gonzalez e companhia.

Grupo C

O Chile, com 6 pontos, já está classificado e entrará em campo nesta segunda precisando de um empate com o Uruguai para garantir a primeira colocação. A Celeste, com 4 pontos, também está na próxima fase, mas terá que vencer o jogo que será disputado no Maracanã para ficar com a liderança.

Já o duelo entre Japão (1 ponto) e Equador (sem pontuar) promete ser um dos mais eletrizantes. Isso porque, quem vencer, ficará com a vaga restante. Um empate eliminará as duas seleções.