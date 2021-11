Quais resultados o Botafogo precisa para ser campeão da Série B?

Com o fim iminente da Série B do Brasileirão, a briga pelo título de campeão ainda está acirrada, embora o Botafogo esteja na frente e seja o grande favorito para levantar o caneco e coroar uma boa temporada de recuperação. Com a combinação certa de resultados, o time de Enderson Moreira pode ser campeão já nesse domingo (21).

O Botafogo é o líder da Série B, com 66 pontos, enquanto o vice-líder, Coritiba, tem 64. Os jogos deste domingo (21) fazem parte da penúltima rodada do certame e ela pode ser decisiva.

Se quer sonhar com o título antecipado, o Fogão precisa vencer o Brasil de Pelotas. O duelo acontece neste domingo (21), às 16h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Caso vença, o time carioca precisa "torcer" para o Coritiba não vencer o CSA, em partida do mesmo dia e horário.

Um empate ou derrota do Coxa para a equipe do Trapiche somada a uma vitória do Fogão, dá o título ao time do Nilton Santos.

Caso o Botafogo perca, ele pode perder a liderança para o Coritiba, se vencer o CSA. Aí faltará apenas a rodada final para decidir o novo campeão do torneio.

Portanto, para ser campeão no domingo e deixar a última rodada apenas para um 'jogo protocolar', a Estrela Solitária precisa vencer e torcer por um tropeço da equipe paranaense.