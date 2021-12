Quais resultados o Barcelona precisa para avançar às oitavas da Champions League?

A última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões é decisiva para o Grupo E, de Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dínamo de Kiev. Espanhóis e portugueses brigam por uma vaga restante nas oitavas de final, que pode marcar a primeira vez em 21 anos em que os culés ficam de fora do mata-mata.

Vivendo uma crise inédita em sua história, o Barcelona chega a esta última rodada da primeira fase da Champions League brigando e correndo o risco de ficar sem uma vaga no mata-mata. Mesmo com mudança no comando, o time culé segue irreconhecível dentro de campo.

No Grupo E, o Barça ainda tem chance de classificação às oitavas de final. A primeira vaga do grupo já foi para o Bayern de Munique, mas a segunda segue em aberto, sendo disputada contra o Benfica, de Jorge Jesus. A situação para os espanhóis é mais confortável em termos de tabela, mas mais complicada tratando de adversário e local de jogo.

Quais resultados classificam o Barcelona às oitavas de final da Liga dos Campeões?

O Barcelona entra na última rodada com a vantagem de pontuação em relação ao Benfica, e ocupando a segunda posição do Grupo E. Os culés, inclusive, dependem apenas de si, mas enfrentam uma pedreira nessa "decisão".

O jogo da última rodada coloca o Barcelona frente a frente com o Bayern de Munique, carrasco dos culés nos jogos recentes, na Alemanha. Enquanto isso, o Benfica recebe o Dínamo de Kiev, já confirmado na quarta colocação do grupo, no Estádio da Luz.

O time de Xavi Hernández, porém, tem mais possibilidades de resultados para a classificação. Basta que o Barça vença o Bayern ou que o Benfica perca do Dínamo, enquanto os Encarnados precisam de uma combinação de resultados.

Assim, caso o Benfica não vença em casa, o Barça pode até perder, mas em outro cenários no Estádio da Luz, a derrota leva o Barcelona para a LIga Europa, ficando de fora da Champions League.