Quais rádios vão transmitir Internacional e Athletico, pelo Brasileirão?

O Internacional recebe o Athletico, no Beira-Rio, neste sábado (13), às 19h (de Brasília). O duelo não será transmitido pelos canais de televisão.

Então, o jogo poderá ser acompanhado apenas pelo canais de rádio disponíveis. Na

Goal, você pode seguir os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Quais rádios vão transmitir Internacional x Athletico?

As rádios do Rio Grande do Sul e de Curitiba participam da lista de transmissão do duelo deste sábado.

Além das emissoras comuns, a Rádio Colorada e a Rádio CAP fazem a transmissão torcedora sem distorção dos fatos, levando a emoção do fã do clube.