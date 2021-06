Quais patrocinadores já desistiram de anunciar na Copa América 2021?

Dois parceiros anunciaram que não devem exibir suas logomarcas na competição

A Copa América no Brasil vive em um momento delicado, a decisão de sediar o torneio por parte da CBF e do Governo Federal não foi muito bem aceita no país.

A situação do país por conta da pandemia da Covid-19 é considerada um grande problema por parte de algumas seleções, que até cogitaram não disputar o torneio.

A seleção argentina por exemplo, decidiu que vai disputar a Copa América, mas optou por retornar para seu país a cada jogo disputado. Além da Argentina, os jogadores brasileiros publicaram um manifesto sendo contra a realização da competição.

A Conmebol entidade que organiza o torneio, enfrenta um novo desafio. Além de precisar organizar o torneio às pressas, a entidade vê a desistência de seus patrocinadores de divulgarem seus nomes na competição.

Os patrocinadores que desistiram da Copa América 2021

A Mastercard foi a primeira empresa a anunciar, nesta quarta-feira (9), que decidiu não utilizar sua marca na Copa América no Brasil.

Em um comunicado divulgado, a empresa disse que decidiu não expor o patrocínio: "Após análise criteriosa, decidimos por não ativar nosso patrocínio à Copa América no Brasil.”

A Mastercard tem contrato com a Conmebol pela Copa América das edições 2019 e 2020. Vale lembrar que a empresa não encerrou seu contrato com a entidade, apenas não quer exibir sua logo na competição.

Além da operadora de cartões de crédito, a Ambev também irá desistir de expor sua logo no torneio, segundo apuração da jornalista Joana Cunha, da Folha de São Paulo.

Em uma nota, a empresa disse que "segue com seu compromisso e apoio ao futebol brasileiro", mas que não deve exibir seu nome na Copa.

As empresas ainda devem honrar seu patrocínio com a Conmebol, mas descartam exibir suas propagadas.