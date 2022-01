Quais os times classificados para as quartas de final da Copinha 2022?

A Copa São Paulo de Futebol Junior é uma das grandes atrações do início da temporada de futebol no Brasil. No campeonato, 128 equipes de todo o Brasil brigam pelo troféu de melhor time de futebol sub-20 do país.

Após a fase inicial e oitavas, a Copinha 2022 se encaminha para sua fase de quartas de final, onde apenas oito times decidem quem avança para as semifinais.

Quais são os times das quartas de final da Copinha 2022?

Até a noite deste domingo (16), três times garantiram vaga para as quartas da Copa São Paulo. Outras quatro vagas serão definidas nesta segunda, fechando os confrontos para as quartas.

Confira os classificados:

Mirassol

América-MG

Botafogo

Onde assistir aos jogos das quartas da Copinha 2022?

Como nas fases iniciais, as partidas terão transmissão em diversos canais e plataformas.

SporTV, na TV fechada, Eleven Sports e Paulistão Play serão responsáveis pelas transmissões ao vivo das quartas da Copinha.