Quais os times brasileiros classificados para a Libertadores de 2022?

O fim da temporada no futebol brasileiro já se aproxima. Restando apenas uma rodada do Brasileirão, sete equipes estão na briga por duas vagas restantes para a próxima Copa Libertadores em 2022.

Para se ter uma ideia, apenas sete times brasileiros, normalmente, garantem vagas na maior competição da América do Sul, é claro, sem levar em conta os possíveis campeões da Libertadores e Sul-Americana, que automaticamente garantem vaga na edição seguinte.

Porém, dessa vez, o Brasil terá nove representantes na Libertadores. Isto porque, o Palmeiras e o Athletico-PR conquistaram a Libertadores e a Sul-Americana, respectivamente, em 2021. Ainda assim, outras seis equipes vão pelas vagas do Campeonato Brasileiro, além de uma outra do campeão da Copa do Brasil.

Pensando nisso, a GOAL te mostra as equipes já classificadas e aquelas que estão na briga.

Quais são as equipes classificadas para a Copa Libertadores em 2022?

Pelo Campeonato Brasileiro quatro equipes já definiram sua participação direta na fase de grupos na próxima edição da Liberta, enquanto o RB Bragantino espera para definir sua posição final na competição.

Vale lembrar que Palmeiras e Athletico-PR campeões da Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, já foram colocados na fase de grupos da competição. Já na Copa do Brasil, Atlético-MG e o Furacão decidem a competição, ou seja, essa vaga vai automaticamente para o Campeonato Brasileiro, já que as duas equipes já estão classificadas.

Com isso, nove equipes brasileiras vão para a Libertadores, sendo oito pelo Brasileirão, o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Sul-Americana.

Palmeiras - Campeão da Libertadores 2021

Athletico-PR - Campeão da Copa Sul-Americana 2021

Atlético-MG - Campeão do Campeonato Brasileiro 2021

Flamengo - Vice-campeão do Campeonato Brasileiro 2021

Corinthians - Quarto colocado do Campeonato Brasileiro 2021

Fortaleza - Quinto colocado do Campeonato Brasileiro 2021

*RB Bragantino - Sexto colocado do Campeonato Brasileiro 2021

*time já garantido, resta definir a posição final

Quais equipes ainda estão na briga para a Copa Libertadores em 2022?

A última rodada do brasileiro, que acontece nesta quinta-feira (9), coloca sete equipes na briga por duas vagas restantes para a Liberta em 2022.

No momento, Fluminense e América-MG são as equipes classificas, mas tudo isso pode mudar com uma combinação de resultados. Entre as sete equipes, o time carioca parece estar em vantagem, já que enfrenta a Chapecoense, que já está rebaixada, na última rodada.