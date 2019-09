Quais os jogadores do Barcelona inscritos na Liga dos Campeões?

A Goal te mostra todos os jogadores dos times A e B que poderão ser usados na competição europeia

O já sabe com quais jogadores poderá contar para brigar pela conquista da nesta temporada. Ao contar com somente 21 jogadores para inscrever na lista principal da competição, o Barcelona aproveitou as vagas para inscrever três jogadores que não poderiam estar na lista B: o meio-campista Ferran Sarsanedas, o zagueiro uruguaio Ronald Araújo e o atacante japonês Hiroki Abe.

Quantos jogadores podem ser inscritos por cada clube?

Cada clube tem direito a registrar 25 jogadores em sua lista “A”, dos quais ao menos devem ser goleiros e ao menos oito jogadores devem ter sido formados nas competições nacionais de cada time. A data limite para apresentar as listas foi no dia 3 de setembro e só poderão haver mudanças para as oitavas de final, quando três mexidas são permitidas.

Mas os clubes ainda podem incluir um número ilimitado de jogadores nascidos até 1998 na chamada lista ”B”. Além da idade, o jogador deve estar no mínimo há dois anos ininterruptos no clube e deve também ter mais que 15 anos. Sarsanedas nasceu em 1997 e Araújo e Abe chegaram no Barça nesta última janela de transferências e por isso estão na lista "A".

A lista “A” do Barcelona

Goleiros: Marc-Andre Ter Stegen (1), Neto (13).

Defensores: Nélson Semedo (2), Gerard Piqué (3), Jean-Clair Todibo (6), Clement Lenglet (15), Moussa Wagué (16), Jordi Alba (18), Samuel Umtiti (23), Junior Firpo (24), Ronald Araújo (33).

Meio campistas: Ivan Rakitic (4), Sergio Busquets (5), Arthur (8), Carles Aleñá (19), Sergi Roberto (20), Frenkie de Jong (21), Arturo Vidal (22), Ferran Sarsanedas (34).

Atacantes: Luis Suárez (9), Lionel Messi (10), Ousmane Dembélé (11), Antoine Griezmann (17), Hiroki Abe (37).

Os jovens da lista “B”

Mesmo com o sucesso em LaLiga, Ansu Fati foi inscrito com na lista secundária do Barça. Isso não o impede ou o limita de participar dos jogos na competição europeia.

Goleiros: Porteros: Iñaki Peña (26), Arnau Tenas (36).

Defensores: Guillem Jaime (32), Dani Morer (35).

Meio-campistas: Riqui Puig (28), Álex Collado (30).

Atacantes: Carles Pérez (27), Abel Ruiz (29), Ansu Fati (31).

Os grupos da Champions League

As datas da Champions League

Fase de grupos: 1ª rodada (17-18 de setembro), 2ª rodada (1-2 de outubro), 3ª rodada (22-23 de outubro), 4ª rodada (5-6 de novembro), 5ª rodada (26-27 de novembro) e 6ª rodada (10-11 de dezembro).

Oitavas de final: ida (18-19 e 25-26 de fevereiro), volta (10-11 e 17-18 de março).

Quartas de final: ida (7-08 de abril), volta (14-15 de abril).

Semifinais: ida (28-29 de abril), volta (5-6 de maio).

Final: Sábado 30 de maio, Estádio Olímpico de Ataturk, Istambul, .