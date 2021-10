Quais os desfalques de Flamengo e Palmeiras para a final da Libertadores?

Léo Pereira recebeu punição da Conmebol e está fora da finalíssima da Copa Libertadores da América, marcada para 27 de novembro, em Montevidéu

Flamengo e Palmeiras entrarão em campo em 27 de novembro (sábado), às 16h (de Brasília), para decidir a Copa Libertadores da América de 2021. Os times podem ter desfalques para o jogo marcado para o Estádio Centenário, em Montevidéu. O Fla já teve um nome vetado do compromisso.

O zagueiro Léo Pereira é um desfalque certo para o Rubro-Negro Carioca. Ele foi expulso na partida de ida da semifinal, contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, e foi julgado pela Conmebol nesta terça-feira (12). A entidade confirmou que o atleta recebeu dois jogos de suspensão por causa do cartão vermelho durante o jogo ocorrido no Maracanã.

Ele já havia ficado fora do compromisso de volta da semifinal da Libertadores e terá que se ausentar também da decisão. ALém da punição, Fla e Léo Pereira ainda foram multados em US$ 4 mil (R$ 22,13 mil na cotação atual) por causa da expulsão.

Desfalques do Flamengo



A comissão técnica de Renato Gaúcho terá mais de um mês para recuperar todos os seus atletas que apresentaram algum tipo de problema. No entanto, neste momento, o clube vê alguns jogadores entregues ao departamento médico.

O atacante Bruno Henrique queixa-se de dores na coxa esquerda e deve retornar à equipe em breve. O goleiro Diego Alves sofreu um trauma no pé e já iniciou o tratamento no Ninho do Urubu. O zagueiro David Luiz trata lesão na coxa direita desde o jogo de ida da semifinal da Libertadores e não tem previsão para retorno aos gramados. O defensor Gustavo Henrique se recupera de um edema na coxa. O meio-campista Diego Ribas tem um edema na panturrilha.

Arrascaeta teve lesão na coxa esquerda durante a passagem pelo Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e deve retornar aos gramados em até três semanas.

A expectativa da comissão técnica é que todos os jogadores que são ausências atualmente estejam à disposição para o jogo contra o Palmeiras, em 27 de novembro. Entretanto, cada situação será avaliada individualmente.

Desfalques do Palmeiras



O Palmeiras já tem um desfalque certo para a decisão da Libertadores. O lateral direito Marcos Rocha está suspenso para a finalíssima graças ao acúmulo de cartões amarelos. O jogador recebeu punição no jogo de volta da semifinal da Libertadores, diante do Atlético-MG, e está fora do compromisso que acontece no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Ainda há alguns jogadores que podem se ausentar do compromisso. Há outros três nomes no departamento médico e sem previsão para retorno aos gramados.

O volante Danilo trata uma canelite e não tem previsão para voltar às atividades com o restante do elenco. O lateral direito Mayke passou por uma artroscopia no joelho direito e também segue sem prazo para a volta aos gramados. O jogador precisou ser operado depois de recorrentes dores no local. O meio-campista Zé Rafael se recupera de um trauma no tornozelo direito e também não tem previsão de retorno aos exercícios. A expectativa da comissão técnica de Abel Ferreira é que todos estejam à disposição para a finalíssima.