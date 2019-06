Quais lições Rodrygo pode aprender do primeiro ano de Vinicius Jr. no Real Madrid?

O desafio de chegar em um grande clube pode parecer grande, mas a experiência do ex-Flamengo pode ajudar o Raio da Vila a ter sucesso nos Merengues

Com apenas 18 anos, ele já está em uma das maiores equipes do mundo e tem as atenções voltadas para si. A expectativa é grande sobre o que poderá fazer pela nova camisa e as chances de erro são mínimas.

Essa poderia ser a descrição do cenário para Vinicius Junior, mas também serve para Rodrygo. O ex- vive a pressão de chegar em um em estado de transição, após uma temporada para esquecer.

Apesar disso, o caminho feito pelo camisa 28 dos Merengues em seu ano de estreia nos Merengues foi positivo. A convocação para a seleção Brasileira (desfeita pela lesão no tornozelo) e a titularidade na segunda metade da campanha justificam a empolgação da torcida.

Mas, como isso tudo pode servir de inspiração ao Raio da Vila? Confira o que o atacante pode fazer para se firmar no elenco madridista.

UMA PARTIDA COMO OUTRA QUALQUER



(Foto: Getty Images)

De todos os pontos positivos da temporada do brasileiro com a camisa dos Blancos, a tranquilidade que demonstrou enquanto esteve em campo foi notável. Desde quando atuou no Castilla, até sua subida ao elenco principal, a participação de Vinicius era sempre um destaque positivo.

Não à toa, o ex-jogador do disputou três El Clásicos, além de outras partidas importantes por , e . A pressão de atuar no Santiago Bernabéu ou fora dele era quase inexistente e, como resultado, o camisa 28 foi um dos poucos que se salvou do caos de 2018/19.

Rodrygo demonstrou em diversas oportunidades ter maturidade ao defender a camisa santista sem se abalar. O desafio agora é lidar com os principais jogadores do mundo do seu lado e nos rivais.

SEJA O MELHOR DENTRO DO SEU PAPEL



(Foto: Getty Images)

O chamado de Tite para defender a seleção brasileira foi a coroação de uma temporada na qual Vinicius teve que se reinventar como peça da engrenagem madridista.

A função tática proposta por Solari e, posteriormente com Zidane, ajudou na construção do entrosamento com os outros jogadores. Os dribles e a velocidade, sem dúvidas, foram diferenciais que ajudaram o brasileiro a se firmar. A queda de Gareth Bale foi um acaso que, coincidentemente, contribuiu com o brilho do ponta-esquerdo, formando uma parceria muito positiva com Karim Benzema.

Para Rodrygo, esse ponto talvez seja uma incógnita. Não está descartado um 'estágio' no time B antes da subida aos profissionais. A adaptação ao estilo de jogo mais veloz e com participação na defesa e ataque se diferenciam do que ele já fez no .

O que falar do dia que Rodrygo DESTRUIU o Flamengo? pic.twitter.com/f6DwbhVsEr — Santos Daily (@PeixeDaily) 31 de maio de 2019

FAÇA O DE SEMPRE: JOGUE FUTEBOL



(Foto: Getty Images)

Pode parecer pouco mas, o talento que Vinicius demonstrou nas categorias de base e no curto período em que esteve no elenco principal do Flamengo é o que gerou sua ida ao Real Madrid. A mesma coisa pode ser dita de Rodrygo.

A simplicidade com que ambos jogam, principalmente a habilidade que possuem para se livrar dos marcadores e fazer a diferença dentro de campo, foram importantes para criar a expectativa em torno deles.

O deslumbramento por conta da idade é natural e às vezes inevitável, mas encarar a bola do mesmo jeito que faz no Brasil já é um bom começo para que a trajetória do Raio da Vila tenha sucesso.