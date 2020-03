Quais jogos do Paranaense foram adiados devido ao coronavírus? Quando o campeonato volta?

Segunda decisão da FPF, o Campeonato Paranaense será suspenso imediatamente

Nesta segunda-feira (16), a Federação Paranaense de Futebol divulgou um ato oficial comunicando a suspensão imediata do de 2020 em decorrência da pandemia do coronavírus covid-19.

Segundo a decisão da entidade, o estadual estará paralisado por tempo indeterminado, sem previsão de retorno. Além da primeira divisão do Paranaense, todas as outras competições organizadas pela FPF também foram suspensas.

A última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense foi disputada sem público neste último domingo. Assim, foram definidos os oito classificados para as quartas de final da competição, que não tem data para acontecer.

Dos classificados, apenas o Cianorte foi contrário à decisão da FPF. De resto, a suspensão foi aprovada de maneira unânime.

Veja quais são os jogos adiados das quartas de final:

Paraná x

Cianorte x Operário-PR

Rio Branco-PR x Cascavel

x -PR

Confira a ata oficial da Federação Paranaense de Futebol:

ATO DA PRESIDÊNCIA

"SÚMULA: Suspensão das – COVID-19 (Coronavírus).

Em 16 de março de 2020.



HÉLIO PEREIRA CURY, Presidente da Federação Paranaense de Futebol, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da Entidade,



CONSIDERANDO a recomendação do Ministério da Saúde, com relação a pandemia do COVID-19 (Coronavírus);



CONSIDERANDO o risco de propagação e contaminação em massa, bem como a saúde de todas as pessoas envolvidas para realização das partidas de futebol;



CONSIDERANDO a necessidade de prevenção do COVID-19 (Coronavírus);



CONSIDERANDO a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de suspender as competições nacionais em andamento;



R E S O L V E:



Art. 1º - SUSPENDER a partir da presente data (16/03/2020), por prazo indeterminado, o Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da 1ª Divisão – Temporada 2020.



Art. 2º - Publique-se no Boletim Oficial, para os efeitos do art. 71, do Estatuto da Federação Paranaense de Futebol.

HÉLIO PEREIRA CURY

Presidente"