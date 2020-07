Quais jogos do Brasileirão não terão transmissão na TV nas primeiras rodadas?

15 partidas não poderão ser vistas na televisão; confira quais são e entenda o porquê do "apagão"

A CBF anunciou de maneira oficial a tabela detalhada das dez primeiras rodadas do Brasileirão da Série A e gerou muitos questionamentos: com as mudanças nos direitos de transmissão no futebol brasileiro com o surgimento da MP 984/20, onde passarão os duelos do Campeonato Brasileiro na TV?

Mesmo com a divisão entre Globo e Turner, algumas partidas destas primeiras rodadas ficaram "no escuro", ou seja: sem transmissão na TV neste primeiro momento.

Sobre Globo/Turner: entendo a Turner querer se utilizar da MP do Mandante, mas pelo menos faz os jogos que ela tinha o direito originalmente, né? Deixar x fora (e sem transmissão de nenhuma TV) pega mal, no meu ver. — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) July 22, 2020

Uma das razões para a existência desses "apagões" é o fato de que o Red Bull Bragantino não assinou contrato com nenhuma emissora. Assim, não terá nenhum de seus jogos na televisão, já que nem mesmo a Turner, que transmitirá partidas de clubes mandantes com que tem contrato contra equipes exclusivas da Globo, decidiu passar os jogos do "BragaBull".

Além disso, o , que não tem contrato com o Premiere, também terá algumas partidas sem transmissão. Cabe lembrar que tanto o Furacão quanto o RB ainda podem transmitir tais partidas via streaming, na Internet, como aconteceu na reta final do Campeonato Carioca - e é algo que os paranaenses já haviam anunciado que fariam.

Veja a lista dos jogos das primeiras rodadas que não terão transmissão na TV:

1ª rodada: Fortaleza x Athletico (08/08, às 19h) *

1ª rodada: x RB Bragantino (09/08, às 16h) *

2ª rodada: Athletico x (12/08, às 19h15) *

2ª rodada: RB Bragantino x (12/08, às 20h30)

3ª rodada: x RB Bragantino (16/08, às 16h) *

4ª rodada: RB Bragantino x (19/08, às 19h15)

5ª rodada: RB Bragantino x (23/08, às 16h)

6ª rodada: x Athletico (29/08, às 16h)

6ª rodada: Fortaleza x RB Bragantino (30/08, às 16h) *

7ª rodada: Athletico x RB Bragantino (02/09, às 20h30) *

8ª rodada: x Athletico (05/09, às 19h)

8ª rodada: RB Bragantino x (06/09, às 11h)

9ª rodada: x RB Bragantino (09/09, às 19h15)

10ª rodada: Athletico x Coritiba (12/09, às 21h) *

10ª rodada: Atlético-MG x RB Bragantino (13/09, às 11h)

Os duelos em itálico, marcados com um asterisco, são aqueles que não serão transmitidos por opção da Turner, que escolheu transmitir outros duelos no lugar, preterindo algumas das equipes que assinaram contrato com a emissora.

Por exemplo: na primeira rodada, ao invés de transmitir Fortaleza x Athletico, na abertura da competição, ou Santos x RB Bragantino, a Turner decidiu passar Palmeiras x da Gama, mesmo que o Cruz-Maltino não tenha vínculo nenhum com a emissora. Mesma coisa que acontecerá na 10ª rodada, quando a emissora preferiu transmitir o San-São e Ceará x , deixando o Atletiba "no escuro" - ainda que São Paulo e Flamengo não façam parte do grupo de clubes que assinou com a Turner.