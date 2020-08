Quais jogos da Série C vão passar ao vivo no MyCujoo?

DAZN e MyCujoo anunciaram acordo que garante a transmissão dos jogos da Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro

Detentora dos direitos de transmissão da do Campeonato Brasileiro, o DAZN anunciou um acordo com a plataforma MyCujoo para exibição de jogos ao longo da temporada.

Nessa primeira fase, o DAZN segue com quatro jogos exclusivos e escolhe quais jogos vão ser exibidos no MyCujoo. Uma das partidas será transmitida com sinal aberto. Nos demais, o torcedor paga o valor de R$ 4,99 por confronto.

QUAIS JOGOS DA SÉRIE C O MYCUJOO VAI TRANSMITIR?

Sábado, 8 de agosto de 2020

• São José x – 15h (de Brasília)

• x Tombense – 16h (de Brasília)

• Brusque x Ypiranga – 17h (de Brasília)

Domingo, 9 de agosto de 2020

• Treze x Imperatriz –16h (de Brasília)

• Ferroviário x – 20h (de Brasília), sinal aberto

Segunda-feira, 10 de agosto de 2020

• x Volta Redonda – 18h (de Brasília)