Quais jogos Coutinho irá perder por lesão?

O brasileiro passou por uma cirurgia no menisco externo do joelho esquerdo

Afastado dos gramados desde o empate do Barcelona com o Eibar no dia 29 de dezembro, Philippe Coutinho segue em recuperação após realizar uma cirurgia no menisco externo do joelho esquerdo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Desta forma, o brasileiro segue como desfalque e não poderá entrar em campo na Supertaça da Espanha, e nem nas oitavas de final da Champions League. Além disso, na LaLiga, o meia só voltaria em abril para disputar as últimas 10 rodadas do torneio.

❗ COMUNICADO MÉDICO | @Phil_Coutinho, intervenido satisfactoriamente de la lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda



🔗 Todos los detalles: https://t.co/XnJtHqzDK8 pic.twitter.com/nf6T89Jk7b — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 2, 2021

Philippe Coutinho foi operado por médicos do Barcelona em janeiro. Em nota oficial, o clube catalão estipulou cerca de três meses para o retorno do brasileiro aos gramados.