Quais jogos a Globo vai passar na última rodada da fase de grupos Copa do Mundo?

Com jogos acontecendo ao mesmo tempo, a TV aberta terá apenas um confronto de cada grupo

A fase de grupos da Copa do Mundo está chegando ao fim. Com muitas decisões guardadas para as últimas, os torcedores querem acompanhar tudo. Mas, por uma questão logística, isso não vai ser possível - ou pelo menos fácil -, uma vez que os jogos de cada grupo se encavalam.

Nesta última rodada, para evitar armações e escolhas nos cruzamentos nas oitavas de final, a Fifa tradicionalmente, marca os dois jogos de cada grupo no mesmo horário - o que vem a calhar em 2022, quando muitas decisões vão acontecer apenas nesta terceira rodada. Assim, apenas um deles pode ser transmitido na TV aberta, enquanto o outro fica por conta, exclusivamente, da TV fechada e das opções de streaming.

Assim, mesmo que grandes jogos sejam disputados no mesmo horário, a Globo poderá transmitir apenas um. E os escolhidos foram:

Quais jogos da Globo vai passar em TV aberta na última rodada da fase de grupos?

Terça-feira, 29 de novembro

12h - Holanda x Qatar (Grupo A)

16h - País de Gales x Inglaterra (Grupo B)

Quarta-feira, 30 de novembro

12h - Tunísia x França (Grupo D)

16h - Polônia x Argentina (Grupo C)

Quinta-feira- 1 de dezembro

12h - Croácia x Bélgica (Grupo F)

16h - Costa Rica x Alemanha (Grupo E)

Sexta-feira, 2 de dezembro

12h - Coreia do Sul x Portugal (Grupo H)

16h - Camarões x Brasil (Grupo G)

*Todos os horários de jogos no fuso horário de Brasília (GMT-3)