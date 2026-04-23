Quais jogadoras da Seleção Feminina dos EUA já conquistaram a Liga dos Campeões Feminina da UEFA? Lindsey Heaps, Alex Morgan e as estrelas americanas que levantaram o troféu da UWCL

Muitas estrelas da seleção feminina dos Estados Unidos viveram uma aventura na Europa ao longo dos anos, e a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões Feminina da UEFA é um dos principais motivos pelos quais elas optam por atravessar o Atlântico, já que não existe nada semelhante para quem joga nos clubes da NWSL. Algumas, porém, foram além de simplesmente disputar a competição — algumas chegaram a conquistá-la.

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Levantar o troféu da UWCL como americana é entrar para um clube bastante exclusivo. Muitas vezes, as estrelas dos EUA não ficam muito tempo na Europa, o que é parte do motivo pelo qual as chances já escassas de conquistar tal título se tornam ainda mais difíceis. No entanto, há algumas que conseguiram e ainda mais que chegaram extremamente perto, apenas para serem derrotadas na reta final.

O GOAL analisa as estrelas da USWNT que conquistaram a UWCL...

Quais estrelas da USWNT jogaram na Europa?

Há uma longa lista de estrelas da Seleção Feminina dos EUA que jogaram na Europa. Hope Solo e Aly Wagner foram duas das primeiras quando assinaram com o Lyon em 2005, embora o clube, que desde então venceu a UWCL oito vezes, não tivesse na época o status que tem hoje no futebol feminino. Muitas outras passaram por lá desde então, com Alex Morgan e Megan Rapinoe entre os maiores nomes, enquanto os sete anos de Lindsey Heaps no país fazem dela uma das primeiras a vir à mente.

Tendo recebido algumas jogadoras da Seleção Feminina dos EUA nos anos anteriores, a Inglaterra também se tornou um destino atraente para as estrelas americanas durante a pandemia de Covid-19, devido à temporada encurtada que a NWSL adotou em 2020. A maioria delas voltaria para os EUA assim que a liga nacional retornasse ao calendário normal, mas ainda há nomes na lista da seleção nacional hoje que representam clubes ingleses, como Catarina Macario e Mia Fishel, do Chelsea.

Por outro lado, embora tenha se tornado mais uma liga de formação, a Damallsvenskan da Suécia já foi o palco de várias das melhores jogadoras do mundo, incluindo integrantes da Seleção Feminina dos EUA, e duas estrelas americanas conquistariam o título europeu defendendo um clube alemão em 2008.

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Quais jogadoras da USWNT venceram a Liga dos Campeões Feminina da UEFA?

Jogadora Ano(s) em que venceu Ali Krieger 2008 Gina Lewandowski 2008 Alex Morgan 2017 Lindsey Horan 2022 Catarina Macario 2022 Emily Fox 2025 Jenna Nighswonger 2025

Ali Krieger e Gina Lewandowski se tornaram as primeiras americanas a conquistar a Liga dos Campeões Feminina da UEFA ao ajudarem o FFC Frankfurt (atual Eintracht Frankfurt) a derrotar o time sueco Umea por 4 a 3 no placar agregado em 2008. As duas jogaram na defesa do time alemão nas duas partidas daquela que, na época, era uma final disputada em duas etapas, ajudando o Frankfurt a empatar em 1 a 1 na Suécia e, na semana seguinte, a vencer por 3 a 2 em casa. Krieger já era integrante da Seleção Feminina dos EUA nessa época, tendo estreado em janeiro do mesmo ano, mas Lewandowski levaria mais sete anos para disputar sua única partida pela seleção.

Alex Morgan juntou-se às duas jogadoras na conquista desta competição em 2017, quando coroou sua breve passagem pelo Lyon com uma medalha de campeã da Liga dos Campeões. A atacante disputou apenas 15 partidas durante seu período de empréstimo na França, mas marcou 12 gols, conquistou três troféus e foi titular na final da UWCL contra o Paris Saint-Germain, embora tenha sido substituída após apenas 23 minutos devido a uma lesão.

Cinco anos depois, mais duas estrelas da seleção feminina dos EUA conquistaram o título com o Lyon, quando o gigante francês venceu o Barcelona por 3 a 1 em Turim, na Itália. Lindsey Heaps e Catarina Macario estavam ambas no time titular, e a última chegou a marcar, colocando o Lyon em vantagem de 3 a 0 aos 33 minutos, garantindo com bastante tranquilidade o oitavo título europeu, que ampliou o recorde do clube. Outra dupla de estrelas americanas também se juntou a esse clube exclusivo em 2025, quando Emily Fox e Jenna Nighswonger fizeram parte do time do Arsenal que surpreendeu o Barcelona, vencedor das duas edições anteriores do torneio. Fox jogou a final inteira e teve um desempenho excepcional, ajudando as Gunners a conquistarem apenas seu segundo título europeu.

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Quais estrelas da Seleção Feminina dos EUA perderam uma final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA?

Várias outras jogadoras chegaram perto de se juntar a esse clube exclusivo de sete mulheres. Megan Rapinoe estava na escalação do Lyon na final de 2013, mas acabou do lado perdedor, com o Wolfsburg vencendo por 1 a 0. O gigante alemão também partiu o coração de mais três estrelas da Seleção Feminina dos EUA no ano seguinte, já que Christen Press, Whitney Engen e Meghan Klingenberg faziam parte do time do Tyreso que perdeu uma incrível final de 2014 por 4 a 3.

Embora Lewandowski tenha feito parte da equipe vencedora do Frankfurt em 2008, ela também já perdeu uma final. O time alemão voltou à grande final em 2012, mas não conseguiu vencer nessa ocasião, perdendo por 2 a 0 para o Lyon. Se o resultado tivesse sido diferente, Lewandowski teria se tornado a primeira — e, até hoje, única — estrela da Seleção Feminina dos Estados Unidos a conquistar a Liga dos Campeões Feminina da UEFA duas vezes.

Horan também teve a chance de ser a primeira americana a alcançar essa façanha em 2024, quando voltou à final com o Lyon. No entanto, o Barcelona conseguiu sua revanche por 2022 ao derrotar o time francês por 2 a 0 em Bilbao.

Stacey Pearson, pelo Fortuna Hjorring em 2003, e Venus James, pelo Djurgarden em 2005, são outras americanas que disputaram e perderam uma final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA. No entanto, nenhuma delas chegou a ser convocada para a seleção principal da USWNT.

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Quais estrelas da Seleção Feminina dos EUA poderiam vencer a Liga dos Campeões Feminina da UEFA 2025-26?

Uma série de estrelas da Seleção Feminina dos EUA jogou na edição 2025-26 da UWCL e quatro delas permanecem na competição, que entra na fase das semifinais. Fox, que conquistou o título com o Arsenal no ano passado, é uma delas, enquanto as outras três representam o Lyon. Heaps é uma das principais jogadoras do gigante francês há vários anos e, nesta temporada, recebeu a companhia de duas companheiras da seleção nacional no clube, depois que Lily Yohannes e Korbin Shrader se transferiram no verão.

O Arsenal e o Lyon se enfrentarão nas semifinais desta temporada, o que significa que pelo menos uma jogadora americana estará na final da UWCL em maio. Os dois clubes se enfrentaram nesta mesma fase no ano passado, e o Arsenal conseguiu vencer por 5 a 3 no placar agregado, apesar de ter perdido a primeira partida por 2 a 1 em casa.

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