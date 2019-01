Quais foram as principais contratações na janela de transferência?

Durante um mês as equipes investiram milhões em contratações e no último dia de janela a Goal separou as principais

Após quase um mês de negociações, a janela de transferência de inverno terminará nesta quinta-feira (31), com os clubes europeus ainda em alerta com as possíveis contratações durante os minutos finais. Desta forma, a Goal montou este artigo para te deixar por dentro de tudo que já rolou neste mês de janeiro. Confira:

Na Espanha, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid renderam diversos rumores. Ainda assim, os clubes espanhóis não decepcionaram os torcedores e movimentaram o mercado.



(Foto: (C)FC BARCELONA)

Barcelona: O time comandado por Ernesto Valverde surpreendeu ao gastar 75 milhões de euros (R$313 milhões) para tirar Frenkie de Jong, do Ajax. O jogador de apenas 21 anos foi a contratação mais cara da janela, até o momento. O time espanhol ainda assinou contrato com Kevin-Prince Boateng.

Real Madrid: O Real investiu em Brahim Diaz para a segunda etapa da temporada 2018-19. O time gastou 17 milhões de euros (R$70 milhões) para contar com o atleta na equipe.

Atlético de Madrid: Em uma negociação com o Chelsea, o time espanhol fechou contrato com Álvaro Morata.

Na Itália, após surpreender a todos ao contratar Cristiano Ronaldo, a Juventus apenas assistiu aos adversários na janela de transferência de inverno.

Milan: A principal transferência italiana ficou por conta do Milan, a equipe contratou o brasileiro Lucas Paquetá por 35 milhões de euros (R$146 milhões). O time de Milão ainda assinou contrato com Krzysztof Piatek, do Génova, pelo mesmo valor.

Fiorentina: O tradicional clube do país da bota fechou com duas contratações para a sequência da temporada. Hamed Jr. Traoré, do Empoli e Luis Muriel, do Sevilha. Juntos ambos somaram um gasto de 13 milhões de euros (R$54 milhões) para os cofres da equipe.

O mercado de transferências foi movimentado na Inglaterra. Mas somente o Chelsea gastou 64 milhões de euros (R$267 milhões) por um único atleta.



(Foto: Chelsea)

Chelsea: Os Blues não pensaram em economizar ao se tratar de Christian Pulisic. O jogador deixou o Borussia Dortmund para se juntar à equipe comandada por Maurizio Sarri. O time ainda investiu em Gonzalo Higuaín, um dos principais atletas da Seleção da Argentina.

Newcastle: De olho em Miguel Almíron, o time inglês investiu 24 milhões de euros (R$100 milhões) para tirar o jogador do Atalanta.

Cardiff: Em uma contratação que terminou de forma trágica, o Cardiff tinha desembolsado 17 milhões de euros (R$70 milhões) para contar com Emiliano Sala. Porém, o jogador que pertencia ao Nantes sofreu um acidente aéreo em 21 de janeiro e segue desaparecido.



(Fotot: Getty Images)

Bournemouth: Sem trocar de país, apenas de cidade, Dominik Solanke deixou o Liverpool para atuar no Bournemouth.

Wolverhampton: O tradicional time da terra da rainha investiu 20 milhões de euros (R$83 milhões) em Jonny Castro.

Na França, PSG e Monaco movimentaram o mercado. Em situações opostas na tabela da Ligue 1, os times desembolsaram altas quantias com o objetivo de reforçarem o elenco.

PSG: Leandro Paredes foi a única contratação do Paris Saint-Germain nesta janela de inverno. O jogador custou 47 milhões de euros (R$197 milhões) a equipe comandada por Thomas Tuchel.



(Foto: Twitter / PSG)

Monaco: Em penúltimo lugar no Campeonato Frances, o Monaco apostou em Fodé Ballo-Touré e Naldo para afastarem o atual risco do rebaixamento.

Já na Alemanha, as principais equipes do país foram discretas em termos de contratação.

Borussia Dortmund: Seguindo o caminho inverso dos times europeus, o Borussia achou na América do Sul o desejo da janela de transferência, o jogador do Boca Juniors, Leonardo Balerdi.



(Foto: https://twitter.com/bvb)

Bayern de Munique: O Bayern gastou 10 milhões de euros (R$41 milhões) para tirar Alphonso Davies so Vancouver, equipe da liga estadunidense.

Schalke 04: O clube decidiu investir em Rabbi Matondo para a segunda parte da temporada 2018-19.

Mercado de transferências: datas de abertura e encerramento das principais ligas

País Quando a janela se abre? Quando a janela se encerra? Alemanha 1º de janeiro de 2019 31 de janeiro de 2019, às 15h (de Brasília) Espanha 2 de janeiro de 2019 31 de janeiro de 2019, às 20h59 Itália 3 de janeiro de 2019 31 de janeiro de 2019, às 17h França 1º de janeiro de 2019 31 de janeiro de 2019, às 20h59 Inglaterra 1º de janeiro de 2019 31 de janeiro de 2019, às 21h Portugal 3 de janeiro de 2019 2 de fevereiro de 2019

Enquanto boa parte dos principais campeonatos impõem a data limite de 31 de janeiro para chegadas e saídas de jogadores, há uma pequena variação das datas de abertura, o que está relacionado às datas e dias úteis na virada do ano em cada país. Destaque para a Itália, onde a data final foi estendida do dia 19 para o fim do mês, como já acontecia na Premier League, França e cia.