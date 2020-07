Quais estaduais voltam essa semana? Paulistão, Baiano e mais; veja a lista

Pelo menos três campeonatos estaduais retornam a partir desse domingo (19); Gauchão ainda é dúvida

Aos poucos o mundo do futebol começa a voltar à atividade no . Após mais de três meses de paralisação imposta pela pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 78 mil brasileiros, os campeonatos estaduais estão voltando.

O Carioca foi o "pioneiro" no retorno e já foi finalizado com a conquista do . Outros estaduais como o Paranaense, com transmissão do DAZN Brasil, também já estão em atividade.

Na semana que começa nesse domingo (19), quatro estaduais estão programados para retornar.

Pernambucano - 19/07 (domingo)

O Campeonato Pernambucano retornará com um clássico entre Sport e . A equipe coral e o Salgueiro são as duas equipes garantidas na semifinal do torneio, por serem os dois primeiros da fase de grupos. Outras cinco equipes brigam por quatro vagas para as quartas de final.

Toda a nona rodada acontece no próprio domingo (19), com todas as partidas às 16h (de Brasília).

Paulista - 22/07 (quarta-feira)

O volta com o maior jogo do Estado. O recebe o , em Itaquera, e briga para se recuperar dos maus resultados antes da pandemia. O precisa de duas vitórias nas duas últimas rodadas da fase de grupos para tentar a classificação para a fase de mata-mata do torneio.

Os jogos da penúltima rodada acontecem nos dias 22 (quarta) e 23 (quinta), em diversos horários. A rodada final está marcada para 26 (domingo), com todas as partidas às 16h (de Brasília).

Baiano - 23/07 (quinta-feira)

O também está próximo do retorno. Em 23 de julho acontece a oitava rodada. A nona, e última, acontecerá no domingo (26). As semifinais do torneio acontecerão em 29 de julho e 2 de agosto. Embora ainda sem data confirmada, a finalíssima do deve acontecer em 5 agosto, que são exatamente e apenas três dias antes do começo do Brasileirão.

Gaúcho - 23/07 (quinta-feira)

O vive uma situação de incerteza. Foi até cogitado acabar o campeonato da forma como estava, mas uma reunião na tarde desse sábado (18) decretou que o campeonato continuará. Os locais das partidas, porém, não foram definidos e devem ser anunciados durante a semana.