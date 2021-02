Quais estádios podem receber as finais da Libertadores e Sul-Americana até 2023?

Beira-Rio e Morumbi são os candidatos brasileiros para as finais únicas da Libertadores

Finalizadas as edições da Copa Libertadores e Sul-Americana referentes à temporada 2020, a Conmebol começa a se organizar para definir quais estádios receberão as próximas finais de ambas as competições. Uma certeza é que o Maracanã, palco da decisão de Libertadores entre Palmeiras e Santos (e vencida pelos alviverdes) , não vai receber o jogo do título de nenhum certame continental até 2023.

A decisão, segundo noticiado pelo blog do jornalista Marcel Rizzo, do UOL, foi tomada com o aval do Governo do Estado do Rio de Janeiro, proprietário do estádio administrado hoje por Flamengo e Fluminense.

O Maracanã, vale destacar, havia demonstrado interesse anterior em voltar a se candidatar para receber as finais de Libertadores (de 2022 ou 2023) e Sul-Americana – entre 2021 e 2023. Palco da final vencida pelo Defensa y Justicia sobre o Colón, pela Copa Sul-Americana, o estádio Mario Alberto Kempes, na cidade argentina de Córdoba, se candidatou a receber as finais da Libertadores (entre 2021 e 2023) e Sul-Americana (de 2022 ou 2023).

Ainda segundo o blog do UOL, os estádios que haviam demonstrado interesse mas não apareceram na mais recente lista de candidatos foram por causa de documentos não enviados à entidade. Além do Maracanã, outros palcos brasileiros que mostraram interesse mas não aparecem na lista atual são: Neo Química Arena (estádio do Corinthians, em São Paulo) e Arena da Baixada (do Athletico-PR, em Curitiba).

Beira-Rio e Morumbi, candidatos à Libertadores

Os candidatos brasileiros a receberem a grande final da Libertadores entre 2021 e 2023 são o Beira Rio, estádio do Internacional, em Porto Alegre, e o Morumbi, do São Paulo.

Confira abaixo os estádios que podem receber a finalíssima das próximas edições da Libertadores.

Libertadores 2021

La Bombonera - Buenos Aires (ARG)

Monumental de Nuñez - Buenos Aires (ARG)

Nuevo Gasometro - Buenos Aires (ARG)

Libertadores de América - Avellaneda (ARG)

El Cilindro - Avellaneda (ARG)

Mario Kempes - Córdoba (ARG)

Único - Santiago Del Estero (ARG)

Beira Rio - Porto Alegre (BRA)

Morumbi - São Paulo (BRA)

Monumental de Barcelona - Guayaquil (EQU)

Libertadores 2022

La Bombonera - Buenos Aires (ARG)

Monumental de Nuñez - Buenos Aires (ARG)

Nuevo Gasometro - Buenos Aires (ARG)

Libertadores de América - Avellaneda (ARG)

El Cilindro - Avellaneda (ARG)

Mario Kempes - Córdoba (ARG)

Único - Santiago Del Estero (ARG)

Beira Rio - Porto Alegre (BRA)

Morumbi - São Paulo (BRA)

Nacional - Lima (PER)

Monumental - Lima (PER)

Centenário - Montevidéu (URU)

Monumental de Barcelona - Guayaquil (EQU)

Libertadores 2023

La Bombonera - Buenos Aires (ARG)

Monumental de Nuñez - Buenos Aires (ARG)

Nuevo Gasometro - Buenos Aires (ARG)

Libertadores de América - Avellaneda (ARG)

El Cilindro - Avellaneda (ARG)

Mario Kempes - Córdoba (ARG)

Único - Santiago Del Estero (ARG)

Beira Rio - Porto Alegre (BRA)

Morumbi - São Paulo (BRA)

Nacional - Lima (PER)

Monumental - Lima (PER)

Centenário - Montevidéu (URU)

Monumental de Barcelona - Guayaquil (EQU)

Atanasio Girardot - Medellín (COL)

Metropolitano - Barranquilla (COL)

Copa Sul-Americana

Além de tentar ser palco da Libertadores, o Beira-Rio também é candidato a uma final de Copa Sul-Americana. Outros estádios brasileiros que também poderão receber uma das próximas decisões serão: Arena Castelão (Fortaleza), Arena Pernambuco, Arena Fonte Nova (Salvador) e o Mané Garrincha (Brasília).

Confira abaixo os estádios que podem receber a finalíssima das próximas edições da Copa Sul-Americana.

Sul-Americana 2021

La Bombonera - Buenos Aires (ARG)

Monumental de Nuñez - Buenos Aires (ARG)

Nuevo Gasometro - Buenos Aires (ARG)

Libertadores de América - Avellaneda (ARG)

El Cilindro - Avellaneda (ARG)

Único - Santiago del Estero (ARG)

Mané Garrincha - Brasília (BRA)

Arena Castelão - Fortaleza (BRA)

Beira Rio - Porto Alegre (BRA)

Arena Pernambuco – Recife (BRA)

Sul-Americana 2022

La Bombonera - Buenos Aires (ARG)

Monumental de Nuñez - Buenos Aires (ARG)

Nuevo Gasometro - Buenos Aires (ARG)

Libertadores de América - Avellaneda (ARG)

El Cilindro - Avellaneda (ARG)

Mario Kempes - Córdoba (ARG)

Único - Santiago del Estero (ARG)

Mané Garrincha - Brasília (BRA)

Arena Castelão - Fortaleza (BRA)

Beira Rio - Porto Alegre (BRA)

Arena Pernambuco - Recife (BRA)

Arena Fonte Nova - Salvador (BRA)

Monumental - Lima (PER)

Nacional – Lima (PER)

Sul-Americana 2023