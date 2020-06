Quais campeonatos terminaram sem campeão por causa da pandemia do novo coronavírus?

Futebol foi paralisado ao redor do mundo - e muitas ligas acabaram encerradas sem definir quem ficaria com o troféu

A pandemia do novo coronavírus mudou o rumo natural do esporte e adiou até a Olimpíada. Com o futebol não foi diferente, e ligas de vários países foram encerradas sem que um campeão fosse definido.

Enquanto alguns torneios já voltaram (como a ), outros estão prestes a voltar ( , Premier League inglesa, italiana...) e alguns acabaram dando o título a quem era líder antes da paralisação (caso da francesa), muitos países entenderam que não havia saída a não ser anular a temporada.

Confira na lista abaixo quais campeonatos nacionais terminaram sem um campeão!

MÉXICO - LIGA MX

HOLANDA - EREDIVISE

GUATEMALA - LIGA NACIONAL

NIGÉRIA - LIGA PREMIER

ANGOLA - GIRABOLA

GUINÉ - PRIMEIRA DIVISÃO

ETIÓPIA - LIGA ETÍOPE

BURKINA FASO - LIGA PREMIER