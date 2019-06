Demissões, dispensa e reformulação: quais as novidades do São Paulo após folga na Copa América?

Tricolor enfrenta reestruturação para tentar salvar a temporada após fracassos em Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil

A folga chegou ao fim no . O elenco se reapresentou no CT de Cotia, que costuma receber a base, para iniciar a intertemporada enquanto o Campeonato Brasileiro está interrompido por conta da . E há novidades.

O primeiro dia viu mudanças nos jogadores que compareceram ao centro de treinamento. O meia-atacante Biro-Biro foi liberado pela diretoria e vai deixar o Tricolor com apenas duas partidas oficiais disputadas.

Já um trio de mais peso pode se despedir. Nenê, Jucilei e Bruno Peres não participaram do treino e discutem suas situações no clube. Todos recebem salários altos e perderam espaço desde a chegada de Cuca.

Para repor Nenê e Jucilei, os pratas da casa Gabriel Sara e Diego foram promovidos ao elenco profissional. Outro atleta revelado na base está de volta: o goleiro Lucas Perri retornou de empréstimo ao e terá sua situação avaliada.

Além do elenco, o São Paulo enfrentou mudanças nos bastidores. O o coordenador de preparação física Carlinhos Neves pediu demissão e encerrou sua terceira passagem pelo clube. Além disso, o funcionário que se envolveu em uma briga com torcedores no desembarque em São Paulo depois da eliminação na Copa do foi desligado definitivamente.

O Tricolor está na nona colocação do Brasileirão com 14 pontos. O time comandado por Cuca venceu três partidas, empatou cinco e perdeu uma. O jogo que marca o reinício do torneio será o clássico contra o no Morumbi.