'Fico' de Clayson e Danilo Avelar: quais as novidades do Corinthians após a folga na Copa América?

Alvinegros garantem permanência de lateral-esquerdo e atacante, enquanto outros jogadores têm seus dias contados no elenco

O viveu dias intensos nos bastidores mesmo com a pausa da . Entre idas, vindas e permanências, o alvinegro retornou às atividades com novidades para os torcedores.

Sobre quem saiu, o atacante paraguaio Sergio Díaz foi liberado por empréstimo para o Cerro Porteño após ser pouco aproveitado por Fabio Carille. Como pertence ao , teve sua rescisão contratual com o time do Parque São Jorge confirmada. Quem também deixou a equipe foi o volante Richard. Reforço do no início do ano, o jogador foi emprestado ao .

De volta ao trabalho! Hoje, o elenco do Timão se reapresentou e retornou aos treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava. Confira algumas fotos do que rolou na atividade alvinegra!



📷 Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/tc9IpN3nJv — Corinthians (@Corinthians) June 24, 2019

Outro que também se despede é o atacante Ángel Romero. O maior artilheiro da Arena Corinthians não renovou seu vínculo e espera o dia 14 de julho para ser liberado oficialmente. Por fim, Ángelo Araos também deve ser emprestado para buscar adaptação maior ao futebol brasileiro.

Em relação a quem chega e quem fica, os nomes já são conhecidos da torcida corinthiana. O lateral-esquerdo Danilo Avelar tem sua compra encaminhada pela diretoria, que confirmou a assinatura do pré-contrato de compra do jogador. A expectativa fica por conta da chegada dos documentos vindos do e a oficialização do acordo na abertura da janela de transferências, no dia 1 de julho.

Quem também deve permanecer é o atacante Clayson. Segundo o próprio jogador, houve a investida de um clube mexicano mas, nem ele, nem a cúpula da equipe se empolgaram com o interesse.