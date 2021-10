Quais as escalações de Barcelona e Real para o 'El Clásico', por La Liga?

Enquanto o Barça busca se recuperar no campeonato espanhol, o Real Madrid já sonha com a liderança do torneio

Neste domingo (24), às 11h15 (de Brasília), acontece um dos principais jogos do mundo no futebol. É dia de Barcelona x Real Madrid, pela 10ª rodada de La Liga.

As equipes vivem temporadas com expectativas diferentes, já que o Barcelona ainda tenta se recuperar da perda de Lionel Messi, que foi para o PSG. Já o Real Madrid vive um momento menos conturbado. O retorno do técnico Carlo Ancelotti ao Santiago Bernabéu trouxe um novo ânimo para los blancos e transformou Vinícius Júnior em um verdadeiro protagonista do time da capital espanhola.

As duas equipes chegam em momentos distintos, já que o Barcelona está em 8º lugar e o Real, em 4º. Uma vitória do time de Ancelotti, leva os merengues para o topo da tabela, junto com o Sevilla.

Veja as escalações dos dois times:

Escalação do Barcelona

O time de Ronald Koeman vem montado em um provável 4-3-3: Ter Stegen, O. Mingueza, G. Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; F. De Jong, S. Busquets, Gavi; S. Dest, Ansu Fati e Memphis Depay.

Escalação do Real Madrid

O time de Carlo Ancelotti também chega em um 4-3-3: T. Courtois, L. Vázquez, Éder Militão, D. Alaba, F. Mendy; Casemiro, L. Modric, T. Kroos; Rodrygo, Vinícius Jr e K. Benzema.