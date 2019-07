Quais as contratações mais caras da história do Manchester City? Rodri é recorde

Clube inglês pagou R$ 305 milhões pelo meia espanhol que atuava no Atlético de Madrid

O meia espanhol Rodri foi anunciado como o mais novo reforço do Manchester City, após o comunicar que o atual bicampeão inglês depositou o valor da cláusula pra rescisão do contrato do jogador, estimada em 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 305 milhões), para adquiri-lo.

Segundo atleta mais caro da história do City, de acordo com dados do site “Transfermarkt”, a Goal levantou as maiores contratações do clube. Confira!

OS ATLETAS MAIS CAROS DO MAN. CITY