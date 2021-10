Quais as chances do Atlético-MG ser campeão brasileiro?

Galo tem ampla vantagem na liderança da competição, e já sonha com título antecipado

O Brasileirão 2021 se aproxima de sua reta final, e o Atlético Mineiro de Cuca segue liderando a competição com folga.

Fora da Libertadores, e com seus dois principais adversários envolvidos nas finais do torneio continental, o título nacional parece cada vez mais próximo.

Quais as chances do Atlético de ser campeão do Brasileirão 2021?

Segundo os cálculos de matemáticos da UFMG, o Galo tem quase 90% de chances de ser campeão do Brasileirão 2021 (89,8%). O segundo colocado, Flamengo, tem 9.2% de ser tri, enquanto o Palmeiras, que ocupa a terceira colocação, nutre apenas 0.39% de esperança de vencer a competição.

Com 53 pontos conquistados em 24 partidas, o Galo venceu 16 vezes, empatou cinco e perdeu apenas três de seus jogos. Até aqui foram 38 gols marcados e apenas 16 sofridos, resultando em um saldo de 22, o segundo melhor do Brasileirão (atrás apenas do Flamengo, com 23).

Quais as chances do Atlético de se classificar para a Libertadores?

Falando em vaga para a Libertadores, o Atlético já está garantido, mesmo com 14 compromissos restantes até o fim do Brasileirão. O Flamengo, com dois jogos a menos, tem 97.8% de chances de se classificar, enquanto o Palmeiras tem a probabilidade de 70%.

Pelo Brasileirão, os próximos compromissos são contra o Santos (neste domingo), Atlético Goianiense (dia 17) e Cuiabá (dia 24), todos na parte de baixo da tabela da competição.