Quadrilha usa máscaras com rosto de Salah em roubos no Egito

Quatro homens usaram a imagem do atacante do Liverpool e ídolo do país para "facilitar" as ações criminosas

A polícia do prendeu nesta terça-feira, 19 de maio, uma quadrilha que usava máscaras de Mohamed Salah, atacante do e da seleção egípcia, para "facilitar" os roubos. As ações criminosas aconteciam principalmente no bairro de Nasr City, em Cairo, capital do país.

Quatro homens que faziam parte do grupo foram presos. Eles usavam as máscaras para esconder a indentidade real e foram pegos pela polícia local durante uma ação. Segundo as autoridades, a quadrilha utilizava as máscaras de Salah rotineiramente.

A imagem de Salah é muito usada no de forma indevida. Muitas atividades comerciais e sociais foram estampadas pelo ídolo nacional de forma indevida.

Vale ressaltar que Salah está próximo de conquistar a Premier League com o Liverpool. O campeonato está paralisado mas os clubes já têm autroização para voltar a treinar, um grande passo rumo ao retorno do futebol.

Segundo o ex-assistente técnico da seleção do Egito, Hany Ramzy, o camisa 11 dos Reds esteve perto de trocar o Anfield pelo Santiago Bernabéu, mas ele recusou ir para o Real Madrid por "conforto" no Liverpool.