Quadrado Mágico da seleção: quais jogadores faziam parte, quando surgiu e mais daquele ataque

Formação de Carlos Alberto Parreira foi alvo de elogios e críticas durante a Copa das Confederações, em 2005, e Mundial, em 2006

No próximo domingo (19), o torcedor poderá relembrar o título do Brasil na Copa das Conferações 2005 após aplicar uma goleada por 4 a 1 sobre a .

Sob o comando do técnico Carlos Alberto Parreira, a seleção viu nascer o Quadrado Mágico, composto por grandes estrelas do futebol brasileiro e que, apesar de um início animador, acabou decepcionando na de 2006.

Quadrado Mágico: quem fazia parte?

Apesar da formação original ter contado com Adriano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, em alguns momentos Robinho também fez parte do quadrado, que foi decisivo na de 2005.

Muitos apontam, inclusive, que a formação com Robinho no lugar de Ronaldo tinha mais mobilidade e velocidade, enquanto Kaká e Ronaldinho funcionavam como meias.

Adriano - ganhou uma vaga no time titular, após emergir como o astro da que o conquistou em 2004, no .

Kaká - manteve a regularidade impecável tanto em seu clube, o , como na seleção.

Ronaldo - embora com muitos altos e baixos no e nas eliminatórias, não perdeu o olfato artilheiro.

Ronaldinho - apesar de ser o grande articulador daquele time, Parreira admitiu que o meia chegou abaixo na Copa após o esforço físico na Liga dos Campeões, com a camisa do .

Robinho - a qualquer momento o quadrado poderia virar um quinteto com a esperada explosão do atacante.

Quadrado Mágico: quando surgiu?



Formado por Carlos Alberto Parreira, o Quadrado Mágico surgiu em março de 2005, durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, com um único objetivo: dar show e recuperar o futebol arte.

No entanto, acabou se tornando trágico. No Mundial de 2006, o sistema foi constantemente criticado e questionado. Com Ronaldo e Adriano abaixo de suas condições técnicas, o Quadrado prejudicava tanto o sistema ofensivo quanto o setor defensivo da equipe.

Contra a , nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006, a falta de entrosamento não ajudou em nada a escalação de Juninho Pernambucano, que entrou no lugar de Adriano, e não evitou a eliminação da seleção no Mundial. De qualquer forma, não deixou de ser uma tentativa de Carlos Alberto Parreira de resgatar a arte do futebol brasileiro.

SELEÇÃO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES ENCANTAVA



A seleção da Copa das Confederações de 2005 realmente encantava, apesar de má atuação contra a e . Na final diante da Argentina, o Brasil goleou por 4 a 1, com um espetáculo protagonizado por Ronaldinho, Kaká, Adriano e Robinho.

Os números de Parreira na última passagem pela seleção