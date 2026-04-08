قرار تحكيمي يصدم أربيلوا.. هل كان مدافع بايرن يستحق بطاقة حمراء بعد لقطة مبابي؟

Resposta de um especialista em arbitragem às objeções de Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, sobre um lance polêmico protagonizado por Kylian Mbappé na partida contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.

O time merengue perdeu para o Bayern de Munique, em casa, por 1 a 2, na noite de ontem, terça-feira, no jogo de ida das quartas de final do torneio continental, com a partida de volta marcada para a cidade de Munique na próxima quarta-feira.

No lance mais polêmico da partida, Jonathan Tah, zagueiro do Bayern, entrou de forma dura em Mbappé, e o árbitro inglês Michael Oliver se limitou a mostrar o cartão amarelo.

Disse Arbeloa, na coletiva de imprensa após o jogo: “Não entendo como o jogador do Bayern de Munique não foi expulso pela falta que cometeu contra o Mbappé; são decisões difíceis de entender”.

Por sua vez, a rede espanhola Archivo Var, especializada em arbitragem, comentou o lance, indicando que o árbitro tomou a decisão correta.

Em sua análise do desempenho de Oliver na partida, afirmou: “Esta jogada é provavelmente a mais controversa do jogo: uma entrada por trás de Tah em Mbappé. O defensor do Bayern tocou a parte frontal da chuteira na perna do atacante francês (região da panturrilha) e causou um arranhão evidente, que chegou até a rasgar a meia”.

Acrescentou: “O lance parece violento visualmente, mas a avaliação deve se concentrar na natureza do contato”.

E continuou: “Não há entrada direta com a sola do pé nem pressão com força excessiva, mas apenas um contato superficial (arranhão). É um lance no limite e se enquadra nos casos interpretativos”.

Segundo a rede, se o árbitro tivesse mostrado cartão vermelho direto, o VAR não interviria; porém, ao se limitar ao cartão amarelo, também não pode intervir, por não haver um erro claro e óbvio.

A rede encerrou seu comentário sobre o lance dizendo: “É um caso ‘cinzento’ que foi tratado corretamente do ponto de vista da arbitragem”.

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Olise mereceu um pênalti?

Em outro lance polêmico nos minutos finais da partida, Michael Olise pediu pênalti por uma entrada de Carreiras.

A bola chegou alta, e o atacante do Bayern recuou para tentar dominá-la, enquanto o defensor do Real Madrid avançou em direção ao mesmo ponto; assim, suas trajetórias se cruzaram e houve contato.

A Archivo Var explicou: "A essência do lance está neste ponto: Carreiras não foi de forma impetuosa em direção a Olise; na verdade, os jogadores se encontraram no mesmo espaço. Olise recuou, e Carreiras avançou, o que levou ao encontro das trajetórias e ao contato".

E acrescentou: "O contato existe, mas não chega ao nível de ser considerado uma falta clara que exija intervenção do árbitro. Mais uma vez, estamos diante de um caso 'cinzento': marcar pênalti não seria uma decisão exagerada, mas não marcá-lo também é uma decisão defensável; portanto, não há espaço para a intervenção do VAR".

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