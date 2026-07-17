Qatar fica de fora... Egito concorre com os anfitriões da Copa do Mundo para sediar a Supercopa da Espanha

O Egito entrou na disputa para sediar a próxima edição da Supercopa da Espanha, após estabelecer contato com a Federação Espanhola de Futebol para discutir a possibilidade de realizar o torneio na capital, Cairo, em meio à incerteza quanto ao país anfitrião.

A Federação Espanhola está buscando um novo local para a competição, depois que não foi possível realizá-la na Arábia Saudita nesta temporada, devido ao conflito de datas com a Copa da Ásia, que será disputada entre 7 de janeiro e 5 de fevereiro, o que levou os dirigentes da federação a analisar várias propostas apresentadas por diferentes países.

Embora o Catar fosse considerado a opção mais provável para sediar o torneio devido ao conflito de datas, os recentes acontecimentos de segurança no Oriente Médio, após a escalada militar entre os Estados Unidos e o Estado de Israel, de um lado, e o Irã, do outro, reabriram o debate sobre o local da competição.

Embora os jogos continuem sendo disputados normalmente no Catar, a Federação Espanhola está analisando outras alternativas diante dos possíveis riscos associados à situação regional.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, a Federação Egípcia de Futebol entrou em contato com sua contraparte espanhola para propor a ideia de sediar o torneio no Cairo, com base na grande popularidade de que goza o futebol espanhol no Egito, o que é visto como um fator importante para garantir o sucesso tanto em termos de público quanto de organização.

A disputa não se limita apenas ao Egito, já que a Federação Espanhola recebeu outras propostas da China, dos Estados Unidos e do México (dois dos três países que sediarão a Copa do Mundo de 2026), além de outros países que manifestaram interesse em sediar o evento.

A reportagem destacou que as relações entre as federações egípcia e espanhola passaram por um avanço notável nos últimos meses, depois que ambas as partes conseguiram superar a crise que acompanhou o cancelamento da partida da “Finalésima” em março passado e chegaram a um acordo para a realização do amistoso disputado no Estádio Cornella.

Além disso, a Federação Egípcia elogiou a postura de sua contraparte espanhola após esta ter condenado os gritos ofensivos entoados por parte da torcida durante a partida, que incluíam a frase: “O muçulmano é aquele que não pula”.

Está previsto que a Supercopa da Espanha seja disputada na primeira semana de fevereiro, após a definição dos confrontos das semifinais, nas quais o Barcelona enfrentará o Atlético de Madrid, enquanto o Real Madrid enfrentará a Real Sociedad.