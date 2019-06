Qatar 2022? O que importa, para Tite e o Brasil, é a Copa América

Filipe Luís confirmou, durante entrevista coletiva, o discurso das entrelinhas: o foco é em 2019, no agora, e não no ciclo para o Mundial

Dentre a renovação feita por Tite após a eliminação nas quartas de final do Mundial de 2018, grande parte dos nomes estão do meio para a frente. O sistema defensivo disponível para a de 2019, que será realizada no , não sofreu grandes novidades em relação a jovens talentos. E, segundo dito por Filipe Luís em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (11), após treinamento no Pacaembu, não é algo a ser levado em conta quando o que interessa é ganhar. A necessidade de ser campeão em casa pressiona Tite e os jogadores.

"A idade é um número. O Daniel (Alves), por exemplo, tem 36 e parece um menino. Temos que julgar os jogadores pelo que rendem em campo e não pela idade. Existem seleções que nunca conseguiram ganhar nada, eu consegui em 2013, com a . Sempre quero ganhar. Não penso na Copa do Qatar, penso aqui. Essa Copa América é uma grande oportunidade, ganhar título em casa, que não jogamos há muitos anos", afirmou o lateral-esquerdo titular, que nos 7 a 0 sobre Honduras deu a sua primeira assistência sob o comando de Tite.

Dentre os 14 atletas acima dos 30 anos convocados após a eliminação para a , oito são zagueiros ou laterais. Renovar a sua primeira linha de defesa, especialmente os flancos, é o grande desafio do treinador pensando na de 2022, no Qatar. Mas, sejamos francos, o Mundial que será realizado no Oriente Médio é um pensamento distante para Tite: ao receber a Copa América, o Brasil automaticamente se vê obrigado a conquistar a taça.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

A própria escolha por Willian, de 30 anos, para ocupar a vaga deixada no setor de ataque após o corte de Neymar evidenciou o pragmatismo de Tite visando a caminhada que terá início neste 14 de junho, contra a . Existe pouco espaço para a juventude e falta de experiência vestindo a camisa do Brasil, e o que existe disto está bem concentrado do meio para a frente. A defesa é marcada por nomes experientes, com muita história para contar.





Defensores Idade Status Dani Alves 36 Titular Miranda 34 Titular/Reserva Thiago Silva 34 Reserva/Titular Marquinhos 25 Titular Filipe Luís 33 Titular Alex Sandro 28 Reserva Éder Militão 21 Reserva Fágner 30 Reserva

Defensores convocados para a Copa América: experiência, segurança

Se num passado nem tão distante a seleção por vezes usava a Copa América para experimentações visando renovação, hoje é algo impensável: pela necessidade de manter o 100% como campeão nas quatro vezes em que recebeu o torneio, mas também para apagar decepções recentes em Mundiais e na própria Copa América – torneio que não conquista desde 2007 e onde acumula péssimas campanhas nas últimas duas edições. Ao cair para a Bélgica, na , todos nós sabíamos que Tite não iniciaria um ciclo visando a edição de 2022 no Qatar. Como Filipe Luís evidenciou, o foco sempre esteve todo na Copa América: se o mote é ganhar ou ganhar, fica mais seguro conseguir isso com uma defesa experiente e sem experimentações.

Na teoria, claro: no futebol não há certezas.